Fem fick medalj för rådigt ingripande i Västra Götaland

– Dessa personer är de första i landet att ta emot polisens medborgarmedalj i silver. Det är en ära att vara den förste regionpolischef som delar ut de här medaljerna. Medaljörerna har med sina berömdvädra insatser visat ett stort civilkurage, säger Klas Johansson, regionpolischef i region Väst.

Den 5 april 2017 ingriper Martin Rudin när en 97-årig kvinna utsätts för ett rån i hemmet. Tillsammans med sin flickvän befinner han sig tillfälligt i föräldrarnas hus. Han uppmärksammar två individer som stryker omkring i området. Under kvällen tittar han senare ut genom fönstret och ser samma individer på väg in bakom grannens hus. Martin går ut och ser en man stå utanför. Martin frågar vad han gör där, men får inget svar. Kort därefter hör han grannkvinnan skrika inne från huset. Han tar några snabba kliv in genom altandörren. I hallen håller en man i kvinnan med ena handen och i andra har han hennes portmonnä. Martin knuffar ut mannen ur huset och larmar polisen. Han kan lämna ett mycket bra signalement och de två männen grips en bit från platsen.

– Handlandet skedde instinktivt, eftersom personerna så besynnerligt hade försvunnit in i föräldrarnas grannträdgård. Uppmärksammandet som denna insats får genom en medalj är en vidare bekräftelse och något utöver den från släkt, vänner och bekanta. Det är glädjande att betraktas som en hjälte för uppvisat mod i samband med händelsen. Över tid kan nog priset hjälpa oss att inse hur mycket var och en faktiskt kan finnas till för varandra i alla hänseenden, säger Martin Rudin.

Medborgarmedaljen i silver tilldelas Martin Rudin för att han visat särskild rådighet då han ingrep och avbröt ett pågående rån mot en äldre kvinna och därigenom avvärjde fara för liv och hälsa.

Vid lunchtid den 31 augusti 2017 kommer två maskerade män på en moped till en guldbutik i Uddevalla. De går in i butiken och rånar och misshandlar ägaren. Nizam Farraj upptäcker vad som händer och rusar fram till rånarnas moped. Han tar nycklarna och knuffar samtidigt omkull mopeden. Han går fram till butikens entré och ser hur rånarna slår sönder montrar med en kofot. För att avbryta det pågående rånet ropar han att polis är på väg. Rånarna avbryter och tvingas lämna platsen till fots. Nizam följer efter rånarna, men stannar efter en av rånarna avlossar ett skott mot honom.

– Jag kände instinktivt att jag bara måste stoppa rånarna. Jag kunde inte bara se på och låta det ske. Den här medaljen är ett kvitto på att jag gjorde rätt. Det är bra att sprida att de som gör något för att stoppa kriminalitet kan få medalj, säger Nizam Farraj.

Medborgarmedaljen i silver tilldelas Nizam Farraj för att han visat särskild rådighet och med fara för sitt eget liv ha försökt stoppa två guldrånare i flykten på ett innovativt sätt. Rånarna kunde bland annat genom Nizam Farrajs uppgifter senare gripas och lagföras för brott.

Klockan 22.17 den 22 februari 2018 får regionledningscentralen ett larm om att en bil rullat över kajkanten vid Bokenäs. Tommy Manfredsson är på väg hem till Lysekil. Han går ur bilen och ner till färjerampen. I vattnet ser han något han först tror är en båtmotor, men visar sig vara en bil. En liten pojke ropar att hans pappa behöver hjälp. Tommy ser en man komma upp till ytan. Mannen ger ifrån sig ett ljud och kroppen börjar krampa. I samma stund hoppar Tommy i det iskalla vattnet och lyckas få upp honom på land. Han larmar SOS och under pågående samtal upptäcker Tommy att mannen inte andas. Han påbörjar då HLR och fortsätter tills ambulans kommer till platsen.

– Det som for genom mitt huvud var att den här sonen ska inte behöva se sin pappa drunkna. Jag känner mig hedrad och det är kul att det uppmärksammans på den här nivån. Det är viktigt att förstå situationen och agera efter det. Men det här kan bidra till att inspirera andra att hjälpa till och göra något för en annan människa, säger Tommy Manfredsson.

Medborgarmedalj i silver tilldelas Tommy Manfredsson som visat särskild rådighet då han med fara för eget liv hoppade i vattnet och räddade en man som med sin bil kört över kajkanten.

Den 28 maj 2018 sitter kollegorna Robin Almgren och Roland Persson i en arbetsbod på en byggarbetsplats i Falköping. Plötsligt hör de någon slags gräl utanför. När de går ut ser de en man och en kvinna som bråkar med varandra. Både Robin och Roland ropar till mannen att han ska sluta, som istället skriker att de ska försvinna därifrån. Mannen kastar omkull kvinnan och håller i en kniv. Kvinnan försöker värja sig genom att hålla med ena handen över bladet och slita sig loss. Mannen hugger då kvinnan ett flertal gånger. Roland kastar några svetspinnar i ansiktet på mannen samtidigt som Robin slår mannen med en planka över axeln och underarmen, som också är på väg att attackera Roland. Mannen försvinner från platsen, men grips senare misstänkt för mord.

– Min tanke var bara att få bort honom. Nu var vi två och det är svårt att veta hur man hade agerat om jag varit själv. Så länge man har kontroll över situationen är det bra att agera istället för att ta upp mobilen och filma. Det känns fint att få en medalj. Jag hoppas samtidigt att andra hade gjort samma sak, säger Robin Almgren.

– I min värld ska det inte behövas någon uppmärksamhet. Det borde vara naturligt för alla att ingripa. Men så är det inte alla gånger och jag hoppas det här kan bidra till att fler inser att de kan göra skillnad, säger Roland Persson.

Robin Almgren och Roland Persson har, med risk för eget liv och hälsa, genom att visa särskild rådighet vid ingripandet avbrutit ett dödligt våld och räddat liv

