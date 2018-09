Debatt: Nya löften från (S) – LO uppmanar att rösta

05 september 2018

– Löftet om extra ledighet för barnfamiljer kommer att underlätta vardagslivet för 3.000 barnfamiljer i Lidköping.

Det skriver LO-fackens ordförande i Lidköping Linda Karlsson i en insänd artikel.

Fem extra dagar med barnen

Nu har vi ett purfärskt vallöfte från Socialdemokraterna till barnfamiljerna.

Möjlighet för en extra ledig vecka per förälder per år – det är en rättvisereform. De som inte kan jobba hemifrån, som inte kan jobba in tid och som inte kan ta med barnen till jobbet får nu en möjlighet att spendera mer tid med sina barn.

Det kommer att minska stress och spänningar och det kommer att underlätta vardagslivet för hundratusentals barnfamiljer. Över 140.000 familjer i hela Västra Götaland berörs av förslaget varav drygt 3000 här i Lidköping.

Förslaget är en del av Socialdemokraternas valmanifest och förutom löftet om familjevecka finns fler reformer som gynnar LOs medlemmar mest. Avskaffandet av allmän visstid som tvingar tusentals löntagare till en otrygg vardag. Att förbjuda hyvling av arbetstid utan förhandling om uppsägning är en annan reform som ska genomföras och som inte minst ökar tryggheten för de som jobbar inom handeln och andra kvinnodominerade branscher.

För de som kanske har både yrkesliv och familjeliv bakom sig så är målsättningen att man ska ha 70 procent av sin lön i pension.

Också det en reform som gynnar LOs medlemmar mest. Det här är ett krav från LO som Socialdemokraterna har lyssnat på.

Det finns många skäl varför LO stöder Socialdemokraterna och ett av de viktigaste är att S till skillnad från Moderaterna har tagit en väldigt tydlig ställning mot Sverigedemokraterna. SD är ett opålitligt och arbetarfientligt parti som hellre vill ha vinster i välfärden än högre barnbidrag och en rimlig sjukförsäkring. Deras ideologi är att ställa olika grupper i samhället emot varandra på grund av etnicitet och kulturell identitet. Vår ideologi är att alla ska ha lika värde och det innebär att löntagarnas ställning måste försvaras och förbättras.

Linda Karlsson ordförande för LO-facken i Lidköping