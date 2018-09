Debatt: Straffa inte bilisterna!

Publicerad måndag, 03 september 2018, 10:08 av Insändare

Vid årsskiftet ökar bensinpriserna igen, och nästa årsskifte igen…

– Rösta bort politiker som vill straffa bilister, skriver moderaten Johan Calmestrand i en debatt artikel.

Regeringen måste sluta straffa bilister!

Bensinpriset har höjts igen och nått ett nytt rekordpris – 16,26 kronor per liter. Enligt statens eget forskningsinstitut VTI är en personbils negativa effekter på klimatet ungefär 22 öre per kilometer. Trots detta betalade en bilist 45 öre per kilometer redan år 2014. Hur är det idag när regeringen svikit sitt löfte om att inte höja bensinskatten och dessutom smugit in en årlig indexhöjning av skatten helt oberoende av oljepriser och andra skatter?

Vid årsskiftet ökade dieselpriset, enkom på grund av detta, med 27 öre per liter och bensinen med 30 öre per liter. Vid kommande årsskifte väntar ytterligare höjning…

För mig och Moderaterna går en tuff miljöpolitik hand i hand med ambitionen att hela Sverige ska leva. Då måste vi alla kunna vara med på tåget. Att straffa många av oss bilister som inte har lika bra tillgång till allmänna kommunikationsmedel och som är i stort behov av bilen är kontraproduktivt.

Nu riskerar dessutom bilar som tidigare fick premie för att vara miljöbilar att bestraffas enligt det nya systemet. Ska vi få med oss så många som möjligt i omställningen måste detta premieras, inte bestraffas.

Även lokalt i Lidköping ser vi att den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, har en fullständig ovilja att lösa dagens transport- och trafikproblematik. Vi moderater har med i såväl budget som framtidsplaner för Lidköpings kommun att utveckla både kollektivtrafiken och parkeringsmöjligheterna.

En utvecklad och väl fungerande kollektivtrafik i hela kommunen i kombination med människans fria val att välja vilket färdmedel som passar denne bäst är vägen framåt. Att resa till, från eller i Lidköpings kommun skall vara enkelt, vare sig man vill åka med bil eller kollektivt.

Rösta bort straffbestraffningen och den landsbygdsfientliga politiken den 9 september!

Johan Calmestrand (M)

Kretsordförande Lidköping