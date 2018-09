Mötesplatsen – Var med och bjud in, gratis

Publicerad söndag, 02 september 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

SÖNDAG 2 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

16.30 Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

19.30 The Meg (2D), 11 år

19.30 Gräns, 15 år

MÅNDAG 3 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 Book Club, Barntillåten

20.15 Superhjältarna 2 (2D, eng. tal), 7 år

20.30 Mission: Impossible – Fallout (2D), 15 år

TISDAG 4 SEPTEMBER

Meken-Minnet

9: Höstens verksamhet startar.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Boule

14-15,30 Tisdagsgruppens höststart

Socialdemokraterna i samverkan med Hyresgästföreningen

18 Kvarterslokalen Drömstan: Öppet möte .Politiska samtal om bostäder, skola, vård och omsorg över en kopp kaffe och underhållning. Alla välkomna.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

20.30 The Meg (2D), 11 år

20.30 The Spy Who Dumped Me, 15 år

ONSDAG 5 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp höststart

12-13,30 Lunchbuffé med lotteri

14,30-16 Sångstund med elin och kyrkan

Om självhushållbning

18,30 Biblioteket: Therese Ernedal, Kinnekulle, berättar.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

11.00 Domaren, 7 år

13.30 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

13.30 Leva. Älska, Barntillåten

18.00 Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 Den 12:e mannen, 15 år

20.45 The Equalizer 2, 15 år

TORSDAG 6 SEPTEMBER

Tillväxt Lidköping

07,30 Lidbeckska huset: frukostmöte. Lennart Jonsson informerar om kommunal upphandling.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

13,30-14 Lättgympa

16-18: Surströmmingsskiva med underhållning av Sören Frid. Föranm senast 29 aug.

Forum för Poesi och Prosa

18,30 Biblioteket: Maja Lundgren och Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 Gräns, 15 år

FREDAG 7 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbuketten

14-16 Bingo

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Lunchjazz

12 Bullseye Saloon Skaragatan 5: Jaszz Itch från Skövde. Entré 150:- inkl. mat. Boka tel. 0510-65444. Arrangör Jazzkatten.

Musik

12 Biblioteket: Hur låter en bok – Gethenian Suite spelar

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

MÅNDAG 10 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé

Efterrätten på biblioteket

15 Biblioteket: Vuxenskolan om ett projekt i Sydafrika.

TISDAG 11 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10-11,30 Senior Swing Höststart

10-11,30 Boule

ONSDAG 12 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

14,30-16 Fotoskoj med fotografer och vernissage

14,30-16 Hjärngympa

Om Ingmar Bergman

18,30: IB 100 år. Calle borg föreläser. Gratisbiljett från 3 sept.

TORSDAG 13 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 folkdans för seniorer höststart

13,30-14 Lättgympa

14,30-16 IT-café

Filmklubb

18,30 Biblioteket. Föranm.

FREDAG 14 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbukett

14,30-16,30 Happy hour med fredagsmys i caféet

Kulturlunch

12 Biblioteket: Om opera med Björn Ekblom.

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16 Söndagscafé

MÅNDAG 17 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé

Res med barnen

18,30 Biblioteket: Maria Hamnered om resa till New York.

TISDAG 18 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Senior Swing

10-11,30 Inomhusboule

14-15,30 Tisdagsgruppen

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Studieupptakt, Sören Fridh underhåller.

ONSDAG 19 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

Författarbesök

18,30 Biblioteket: Fatima Bremmer. Entré 50:-

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Folkdans för seniorer

13,30-14: Lättgympa

14,30-16: ”70 år med korsstygn” Alf Johansson berättar.

FREDAG 21 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbukett

14-16 Bingo

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

MÅNDAG 24 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé med syn- och hörsel-drop in.

Mina år som utrikeskorrespondent

18,30 biblioteket: Agneta Ramberg berättar. Samarr med FN-föreningen. Entré 50:-

TISDAG 25 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Senior Swing

10-11,30 Boule

14,30-16 Lars-Göran Nilsson föreläser om Gamlestan

Västgötska människoöden

18,30 Folkrörelsearkivet: Elisabeth Renström.

ONSDAG 26 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

14,30-16 Hjärngympa

Antibiotikasresistens

18,30 Biblioteket: Erik Gustafsson, Högskolan Skövde, föreläser

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Folkdans för seniorer

13,30-14 Lättgympa

14,30-16 Ewa Karlsson leder musikcafé: Mitt 60-tal.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Bengt-Göran Nilsson berättar med bilder.

FREDAG 28 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbuketten.

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

ONSDAG 3 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Fotokväll

18,30 biblioteket: Med Nicklas Larsson, fotograferande historielärare som delar fornminnesbilder.

Jazzkonsert

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

TORSDAG 4 OKTOBER

Filmklubb

18,30: biblioteket. Föranm.

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Lästtläst-café

Biblioteket

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

ONSDAG 10 OKTOBER

Om att vara förälder

18,30 Biblioteket: Sluta skrik för fan! Malin Haawind föreläser. 50:-

TORSDAG 11 OKTOBER

Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan

9-11 Stadt: frukostmöte för företag, kommuner m fl som vill delta i Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan.

ONSDAG 17 OKTOBER

Mitt liv med musiken

18,30 biblioteket: Musikkritikern Martin Nyström, Expressen och DN, berättar. 50:- Medarr: Lidköpings Konsertförening.

MÅNDAG 22 OKTOBER

Ung livsstil

18,30 biblioteket: Livsstilspedagog Anna Nygren.

ONSDAG 24 OKTOBER

Beskärning

18,30 Biblioteket: Trädgårdskonsulent Henrik bodin. 20:- medarr: Lidköpings Trädgårdsförening

TISDAG 30 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

ONSDAG 31 OKTOBER

Om mäns våld och jämställdhet

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

TORSDAG 1 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 biblioteket: Föranm.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Din nästa bil

18,30 Biblioteket: Råd och tips om personbilsköp, om ny teknik. Hugo Franzén från Lidköpings Tekniska Förening.

MÅNDAG 11 NOVEMBER

Kura skymning

18,30 Biblioteket: Boktips.

ONSDAG 14 NOVEMBER

Ett nytt hjärta

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

ONSDAG 21 NOVEMBER

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

