Bandy: Herrlandslaget testar nya spelare

Publicerad fredag, 31 augusti 2018, 17:09 av Redaktionen

Fredag 7 september samlas det svenska herrlandslaget i Uppsala för säsongens första läger. Två landskamper mot Finland står bland annat på programmet och förbundskaptenen Svenne Olsson väljer att testa en hel del nya spelare.

– Vi tog ett beslut rätt tidigt i våras att testa en hel del nya spelare i septemberlandskamperna. Många av de nya spelarna var bärande i P21-landslaget som vann VM-guld i vintras. Det känns roligt att ge dem en push och visa att möjligheten finns att slå sig in i herrlandslaget, säger Svenne Olsson till svenskbandy.se.

Yngst i truppen är Villa Lidköpings 18-åriga anfallslöfte Joel Broberg.

– Han har blivit årets junior två år i rad och är en riktig råtalang. Jag var mäkta imponerad av hans prestation i semifinalserien mot Edsbyn i vintras, där han var en ledande spelare för Villa.

Lanskamper spelas den 7 september i Relitahallen:

18.30 Sverige P19 – Finland P21

Lördag 8 september

12.15 Sverige herr – Finland herr

17.00 Sverige P19 – Finland P21

Söndag 9 september

10.00 Sverige herr – Finland herr

12.15 Sverige P19 – Finland P21

Svenska truppen

Målvakter

Joel Othén, Sandvikens AIK

Jesper Thimfors, Villa Lidköping BK

Utespelare

Martin Johansson, Villa Lidköping BK

Linus Pettersson, Sandvikens AIK

Ludvig Johansson, Villa Lidköping BK

Stefan Edberg, Västerås SK

Per Hellmyrs, Bollnäs GIF

Erik Säfström, Sandvikens AIK

Felix Pherson, Villa Lidköping BK

Adam Gilljam, Hammarby IF

Daniel Berlin, Sandvikens AIK

Martin Karlsson, Villa Lidköping BK

Martin Landström, Västerås SK

Robin Öhrlund, IFK Vänersborg

Oskar Wikblad, Edsbyns IF

Christoffer Fagerström, Hammarby IF

Joakim Andersson, Villa Lidköping BK

Christoffer Edlund, Sandvikens AIK

Joel Broberg, Villa Lidköping BK