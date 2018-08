Nya bra resultat av vattenprover – men fortsätt koka

Publicerad söndag, 26 augusti 2018, 18:25 av Björn Smitterberg

Nu är de preliminära provsvaren på vatten som togs under lördagen klara och de visar på godkänt vatten vad gäller e-coli, men av de 15 proverna var 2 godkända med viss annan anmärkning – men tjänliga. Säkrare uppgifter om proverna väntas under måndagen. Nu har hundra prover tagits, fria från E-coli

Så här skriver VA-enheten på söndagseftermiddagen:

– Under eftermiddagen blev de preliminära resultaten för lördagens vattenprover klara. Av dom var tretton utan anmärkning och två visade tjänligt med anmärkning. Detta är i sig inget ovanligt, speciellt inte med tanke på hur många analyser som gjorts under dessa dagar. Cirka hundra proverna har tagits sedan i onsdags, varav inget har visat positivt för E-coli. De bekräftade resultaten på lördagens prover kommer under måndag förmiddag.

Rekommendationen att koka dricksvattnet kvarstår fortsatt.