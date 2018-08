Mötesplatsen – För alla som vill delta

Publicerad fredag, 24 augusti 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

FREDAG 24 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30-16:30 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketten

14-16: Bingo

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

11.00 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

13.15 Leva. Älska, Barntillåten

14.00 Den 12:e mannen, 15 år

16.00 Maria by Callas, Barntillåten

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.30 Domaren, 7 år

20.45 The Equalizer 2, 15 år

20.45 The Spy Who Dumped Me, 15 år

LÖRDAG 25 AUGUSTI

Skärgårdsfesten Kållandsö

Sjölunda skola

10-13: Öppet Hus

Sverigedemokraterena

12 Nya Stadens torg: Valmöte med Jimmy Åkesson.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

16.15 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Elvis ’68 Comeback Special, 130 kr 1 tim 46 min

18.00 Röda Kvarn Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.30 Domaren, 7 år

20.30 Röda Kvarn The Equalizer 2, 15 år

20.45 The Meg (2D), 11 år

20.45 Slender Man, 15 år

SÖNDAG 26 AUGUSTI

Skärgårdsfesten Kållandsö

Järpåsdagen

11-16 Industrigatan: Underhållning, marknad, allsång och loppis bl a.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

17.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

19.30 Mission: Impossible – Fallout (2D), 15 år

19.30 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

MÅNDAG 27 AUGUSTI

Vänerveckan

9-15 Källby hamn. Smaka på Vänern tillsammans med Hållbara Vänern informerar.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:00 ”Friskvård på äldre dar” föreläsare Margareta Kraepelin-Lundh inspirerar till vad man själv kan göra för att må bättre. OBS ny dag

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

Föredrag om vattendrag

18 Götene bibliotek: Fotograferna Thomas Örn Karlsson och Fredrik blomqvist visar sin dokumentation av 15 olika vattendrag i västra Sverige – bl Göteneån. Fri entré.

Socialdemokraterna Lidköping

18 Kvartersgården Margretelund: Öppet möte på temat En kommun i utveckling. Kommunalråden och politiker från kommunala nämnder medverkar, hoppborg för barn, kaffe m m. Arr gamla stadens S-förening, S-kvinnor och Skaraborgs SSU-distrikt.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 Domaren, 7 år

20.30 The Equalizer 2, 15 år

20.30 Den 12:e mannen, 15 år

TISDAG 28 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

14-16: Utflykt med buss till Skogshyddan Föranm senast 24 aug.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Balans/Styrka, ett pass där vi med bl.a. pinnar och theraband tränar balans/styrka i både sittande och stående övningar.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, sjunger av glädje, ny som gamla medlemmar är välkomna! Övar ojämna tisdagar.

Lidköpingsminglet

18,30 Galejan: Nya företagare presenterar sig och minglar med varandra. Arr: Nyföretagarcentrum och Företagarna.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

20.30 The Meg (2D), 11 år

20.30 The Spy Who Dumped Me, 15 år

ONSDAG 29 AUGUSTI

Tillväxt Lidköping och Företagarna

07,30 Stadt: Frukostmöte med näringspolitisk debatt med deltagare från partier.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25 kr OBS ny dag

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16: Glasscafé

14,30-16: Hjärngympa

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

11.00 Domaren, 7 år

13.30 Fakiren som fastnade i ett skåp, 7 år

13.30 Leva. Älska, Barntillåten

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 Slender Man, 15 år

TORSDAG 30 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

14:00 Promenera Hälsans stig. Start uppe på SeniorCenter. Slingan är 4km lång, vill du gå en kortare sträcka går det också bra. Volontär finns för dig som vill ha sällskap eller är rullstolsburen. Utlottning av lunchkuponger bland alla deltagare.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14 Öppet

Om föreningsbidrag

18-20 Foajén ‘sparbanken Lidköping Arena: Föreningslivet inbjuds till utvärdering av kommunalt föreningsbidrag. Föranm senast 20/8 per epost-klicka

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 The Meg (2D), 11 år

18.00 Maria by Callas, Barntillåten

20.30 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 Leva. Älska, Barntillåten

FREDAG 31 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30 Balans/Rörlighet, ett pass där vi med enkla rörelser tränar vår balans och rörlighet i både liggande och stående övningar. Tag med ett liggunderlag.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym12,45: Utlottning av fredagsbukett.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

Må Bra-dag

10-15 Flera platser i Lidköping. Omfattande program – klicka

MÅNDAG 3 SEPTEMBER

TORSDAG 6 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

16-18: Surströmmingsskiva med underhållning av Sören Frid. Föranm senast 29 aug.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Lunchjazz

12 Bullseye Saloon Skaragatan 5: Jaszz Itch från Skövde. Entré 150:- inkl. mat. Boka tel. 0510-65444. Arrangör Jazzkatten.

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

TISDAG 18 SEPTEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Studieupptakt, Sören Fridh underhåller.

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Bengt-Göran Nilsson berättar med bilder.

ONSDAG 3 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Jazzkonsert

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

TORSDAG 11 OKTOBER

Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan

9-11 Stadt: frukostmöte för företag, kommuner m fl som vill delta i Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan.

TISDAG 30 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

www.lidkopingsnytt.nu.