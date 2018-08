Toppnotering för Götene när fastighetspriser jämförs över fem år

Publicerad torsdag, 23 augusti 2018, 09:25 av Redaktionen

Under 2018 har priserna på villor i Sverige legat still eller sjunkit något. Men hur har utvecklingen sett ut under de senaste fem åren? Fastighetsbyrån har tagit fram siffror som visar att priserna på villor stigit i samtliga län med en snittökning på 33 %. Villaägare i Västmanlands län är de största vinnarna med en procentuell uppgång på hela 51 %. Räknat i kronor så ligger Stockholms län i topp med en värdeökning på 1,4 miljoner på fem år. Lidingöbornas villor har ökat i värde med 1600 kronor om dagen.

För att få en bild av hur prisutvecklingen på villor sett ut de senaste fem åren i olika regioner har Fastighetsbyrån bett Mäklarstatistik titta på snittprisutvecklingen på villor januari till juli 2013 jämfört med samma period 2018. Siffrorna visar procentuell förändring och värdeutveckling i kronor. Snittökningen på villor i landet sedan 2013 är 33 % och 747 329 kronor. De kommuner i landet som utmärker sig mest är Vännäs kommun, där den procentuella prisökningen är hela 134 %, och Lidingö kommun, där snittvärdet på en villa ökat med 2,9 miljoner eller 1631 kronor om dagen.

– Just nu är det mycket fokus på sjunkande bostadspriser. Men sett över fem år är det fortfarande väldigt stora värdeökningar på villor. Avmattningen vi haft på senaste tiden, framför allt i Stockholm, har dock gjort att skillnaderna mellan olika delar av landet minskat, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

I en lokal kommentar skriver Lars Johansson vid Fastighetsbyrån i Lidköping:

– I vårt län ser vi bl.a att flera av kommunerna i Västra Skaraborg hart en bra prisutveckling – samtliga sex kommuner i Västra Skaraborg har en högre procentuell ökning än riksgenomsnittet, störst ökning av alla har Götene kommun med prisökning på hela 102%.

Länssiffror – Västmanland i topp – Värmland i botten

Län Snittpris 2013 Snittpris 2018 % kronor Västmanlands län 1 639 831 2 474 668 51% 834 837 Gotlands län 2 027 553 3 012 280 49% 984 728 Västerbottens län 1 581 729 2 347 606 48% 765 877 Västernorrlands län 1 189 720 1 764 445 48% 574 726 Jönköpings län 1 547 887 2 281 064 47% 733 178 Dalarnas län 1 242 143 1 828 065 47% 585 922 Södermanlands län 1 814 136 2 669 723 47% 855 587 Östergötlands län 1 893 843 2 733 872 44% 840 029 Gävleborgs län 1 249 106 1 758 724 41% 509 618 Örebro län 1 411 003 1 978 309 40% 567 306 Jämtlands län 1 501 040 2 044 105 36% 543 065 Blekinge län 1 417 514 1 921 456 36% 503 942 Stockholms län 4 016 612 5 431 101 35% 1 414 489 Västra Götalands län 2 406 819 3 232 837 34% 826 018 Norrbottens län 1 281 175 1 694 615 32% 413 441 Skåne län 2 275 474 2 988 373 31% 712 899 Uppsala län 2 374 884 3 078 919 30% 704 035 Hallands län 2 606 762 3 351 813 29% 745 051 Kalmar län 1 385 228 1 770 043 28% 384 814 Kronobergs län 1 444 901 1 842 806 28% 397 905 Värmlands län 1 345 061 1 666 317 24% 321 256 Riket 2 279 534 3 026 863 33% 747 329

Kommunsiffror procentuell förändring topp 10 – norrkommun i topp