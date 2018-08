Debatt: Arbetet mot psykisk ohälsa fortsätter

Publicerad onsdag, 22 augusti 2018, 07:47 av Insändare

Pär Johnson, som kandiderar på liberalernas listor för regionfullmäktige, utlovar fortsatt arbete för att unga med psykisk ohälsa ska få mer hjälp.

Ytterligare resurser för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa

Under mandatperioden har alliansen ihop med Miljöpartiet styrt i Region Västra Götaland. Något som var vallöfte och som prioriterats är arbetet med ungas psykiska hälsa. Under mandatperioden har 11 vårdcentraler i Regionen under en provperiod fått ett utökat uppdrag gällande ungas psykiska hälsa. Detta har fungerat mycket bra och kommer därför att utökas. Det är den nära vården som kan jobba med tidiga insatser som ger goda resultat och som dessutom minskar köer till BUP och annan specialist vård. Närheten gör med en naturlig självklarhet även att det inte blir så stort steg och enklare att ta för att besöka vården.

Arbete med psykisk ohälsa är prioriterat, mer resurser och fortsatt utbyggnad kommer att ske under nästa mandatperiod.

Pär Johnson; Liberalerna Lidköping

Ledamot Regionens Hälso och sjukvårdsnämnd samt regionkandidat.