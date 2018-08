Hört på stan: Nu kan det sägas…

Publicerad fredag, 17 augusti 2018, 11:45 av Björn Smitterberg

Redaktören har varit på resa. På kryssning.

Man ska ju inte skriva det i förväg, och inte medan man är borta för tjuvar läser också Lidköpingsnytt.

Men nu är redaktören hemma. Fylld av havsluft och intryck.

– Aha, redaktören har varit på kryssning i Västindien, tror någon.

Men icke. Redaktören använder sig av en del klimatutsläpp – men inte genom att flyga. Båt är skönt, sakta ska det gå. Denna kryssning gick i elva knop. Vissa seglare drog förbi och visade akterkastellet åt oss. Alla i närheten vinkade – på båtar och på stränder.

Redaktören har varit på kryssning i Stockholms skärgård. Steg ombord på ett fartyg byggt 1903 vid Nybroviken, åt fin mat i vacker matsal flera gånger och hade havsutsikt hela tiden – antingen från matbordet eller från gångbordet – som sjömän kallar promenaddäcken för. Lite stopp och landkänning var det här och där.

Vid Nämdö kyrka togs bilden. Det finns inga bilar vid Nämdö. Men den här – delvis dåliga – gångvägen går mellan kyrkan och hamnen vid Sand. Ibland behöver kistor tas denna väg, men för hand. Bron är dålig. Kyrkogården är en av landets vackraste platser.

På Nämdö och närmsta grannö finns 90 bofasta. Men hundratals sommarboenden.

Nog med semesterberättelser här. Nu försöker redaktören bara undvika alla som kommer med sina underliga bilder i mobiltelefoner som ska visas upp. Nästan alla tar bilder på höjden i stället för bredden. Varför det? Dom går ju knappt att se något av. Och dessutom är inte redaktören lika intresserad av andras semesterbilder som sina egna.

Egna arkivet innehåller nu 151 bilder från skärgårdskryssningen. Dom visas inte här. Inte ens på begäran. Semesterminnen är egna. Resan var en present, den kom i samband med redaktörens hundraårsdag för en tid sedan. Släktingarna anser att redaktören jobbar för mycket. Redaktören håller inte helt med.

Nu ska ingen skrämmas för att skicka in bilder till Lidköpingsnytt – men ni ska veta att det är inte alla som kommer in. Bilderna ska ha någon anknytning till Skaraborg. Bilderna ska vara bra, och helst inte bara ha personligt värde. Gärna skojiga, men inte utmanande. Trots de här reglerna har Lidköpingsnytt en av de allra största bildsamlingarna i Västsverige under rubriken Läsarnas bilder. Alla får vara med. Det är ofta bilder utan text men tillsammans blir det en väldig berättelse.

Redaktören har ganska mycket att stå i just nu. Andra är ännu lediga och en ersättare på vakansen på redaktionen saknas än. Prioriteringar blir det. Ibland blir dom fel. Men ”en gör så gott en kan”.

Och gräset har börjat växa. Redaktören har en hel del gräs och trädgård att hantera. Sommarens hetta har fått många växter att dö trots vattning och gödning. De har stått för utsatt för solskenet. De som stått i skuggan har överlevt. Nu har det börjat komma lite regn. På en vecka cirka 20 millimeter i redaktörens ovetenskapliga regnmätare av grön plast. En hel del strån stickar upp i gräsmattan och oväntat har några döda (?) växter fått knoppar. Redaktören grävde nämligen ner de döda i trädgårdslandet. Här har de trivts.

Kampen mot grann-katterna går vidare. Redaktören får hur många tips som helst, men hävdar med en dåres envishet: Det är inte redaktörens sak att hålla reda på andras katter! Man får inte ha katter som skadar andras saker. Sådan är lagen. Redaktören hävdar att det är kattägarens sak att se till att sköta sin katt. F-bannad blir redaktören över katter som går in när man vädrar, eller som gör kissfläckar i trädgårdsmöblerna, lägger grövre avföring i sand och rabatter där barnbarnet leker.

Ingen hundägare redaktören vet skulle tillåta sitt husdjur göra sådant som en del kattägare gör.

Jaha, nu är allt som vanligt efter semestern. Redaktören är förgrymmad igen. Han får säga som en gammal kollega sade för 40 år sedan när han blev tillfrågad varför han var så ojämn i humöret:

– Jag är inte ojämn i humöret – jag är alltid f-bannad!

Ha nu en lugn och avspänd helg.