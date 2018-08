Fullsatt i Stadsträdgården när Scensommar är början på slutet av sommaren

Publicerad onsdag, 15 augusti 2018, 13:23 av Björn Smitterberg

Scensommar är sedan flera år ett kulmen på planerade händelser i Stadsträdgården. Arrangörerna från Lidköpings kultur- och ungdomsenheter har tillsammans med några samarbetspartners skapat ett program som skall tilltala hela familjen. I kväll börjar det – men här kan du se vilka som medverkar under alla dagarna.

15 augusti

Scensommar-GöteborgsOperan

Scensommar inleds på onsdagen då GöteborgsOperan kommer på besök med sin ”Scensommarkonsert”. Konserten innehåller smakprov ur den nya säsongens operaproduktioner samt ett urval av andra pärlor ur operarepertoaren. Medverkande är solisterna Frida Engström, Ann-Kristin Jones, Mia Karlsson och Mats Persson. GöteborgsOperans dramaturg Göran Gademan (vinnare av Kulturfrågan Kontrapunkt i SVT) är presentatör och berättar om de olika föreställningarna. Biträdande operachefen Anders Ottosson ackompanjerar vid flygeln.

16 augusti

Scensommar – Multikulti

Multikultifesten är en integrationsfest för alla åldrar, stilar och nationaliteter. Kvällen bjuder på glimtar från en rad olika kulturer och sammanhang.

På scenen:

Carola

Ugarit – traditionell musik från Syrien (Lidköping)

DJ Marjan – kvinnlig iransk DJ (Göteborg)

Raimi – bolivianskt danslag (Hammarkullen)

APG 4:20 – svensk musikgrupp (Götene)

SaRaha – östafrikansk pop från Vänersborg

Brothers – armenska bröder med irländsk folkmusik (Lidköping)

Integrationstal av kommunalråd Jonas Sundström och Soheila Fors, författare och föreläsare.

Arrangör: Pingstkyrkan och Missionskyrkan i samarbete med Lidköpings kommun

17 augusti

Scensommar – Ungdom

Under fredagen är det dags för Hip hop med Näääk & Nimo, med hitsen; Lyckliga gatan, Blåser min rök och Går på moln.

Dessutom kommer stjärnskottet Rhys som gått från demosångare till att ha en debutsingel med miljontals streams. Rhys hitsinglar; Swallow Your Pride, Last Dance och Too Good To Be True.

Kvällen inleds med band från närområdet; Rubber Ducks, Staffan Åkesson, Fellow Melows och Olivia Hallqvist.

Arrangör: Ung i Lidköping och Studiefrämjandet

18 augusti

Scensommar

Avslutningsdagen av Scensommar bjuder på högklassisk musik med några av Sveriges artistelit.

Linnea Henriksson tillsammans med Göteborg Wind Orchestra inleder kvällen.

Publiken får lyssna till Linneas låtskatt i ny skrud och i skimrande orkesterarrangemang specialskrivna för Göteborg Wind Orchestra och hennes musiker. Det blir ett oväntat möte som andas nutid och glädje.

Ebbot & The Indigo children

Med en stor röst, karisma, humor och ett särpräglat uttryck hör Ebbot Lundberg till Sveriges absolut främsta artister.

Under 2017 har Ebbot turnerat både i Sverige och Europa och under sommaren 2017 spelades Ebbots eget tv-program Ebbots Ark in. I programmet tar Ebbot rodret för skeppet TS Westkust och tar med gäster och TV-tittare på en musikalisk resa i Göteborgs skärgård med tolkningar av låtar som du aldrig hört dem förut.

Bo Sundström

Bo Sundström, frontmannen i Bo Kaspers Orkester har i tjugofem års tid skrivit svenska texter till bandets jazzdoftande musik. Nu har han spelat in en skiva där han gör egna svenska tolkningar på några utvalda sånger ur den amerikanska jazzrepertoaren. Skivan som fått namnet ”Mitt dumma jag” är inspelad på klassiska Atlantstudion i Stockholm och släpptes den 25:e januari 2018 och fick strålande recensioner.

Bo Kaspers Orkester har med åren vunnit en trogen publik i Skandinavien som lärt sig uppskatta Bo Sundströms finurliga svenska texter om de vardagliga tingens tillvaro. Sundström tar med denna samling sånger upp den penna Bebbe Wolgers, Olle Adolphsson och Hasse & Tage lämnat efter sig.