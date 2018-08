Kvällsvisning vid Flyhov

Publicerad måndag, 13 augusti 2018, 10:23 av Joakim Stegelmeyer

Vid Flyhov i Husaby finns Västergötlands största samling av hällristningar.

Figurerna föreställer människofigurer, skepp, hjul, fotsulor, älvkvarnar, svärdslipningsrännor och djurfigurer. Den mest kända är den internationellt kända ”yxguden”.

Varför knackades bilderna in i dessa stenhällar för omkring 3000 år sedan, och vad ville man förmedla med symbolerna?

Under två onsdagar i följd, den 15 och 22 augusti, ordnas guidade visningar. Peter Jankavs är arkeolog och tidigare chef på Falbygdens museum. Under en kvällsvisning berättar han om ristningarna och om olika teorier om deras betydelse. En visning av hällristningarna i kvällen är en upplevelse utöver det vanliga. När skymningen lägger sig och hällristningarnas konturer framträder i ficklampans svepljus så känner man att man kommer historiens människor nära.

– Flyhov strax norr om Husaby kyrka Onsdag kl 21.