Ny framgång för unga i Råda BK

Publicerad söndag, 12 augusti 2018, 18:34 av Björn Smitterberg

Råda BK följde under lördagen upp sin andraplats i Skadevi cup med en ny bra placering då man blev tredje bästa lag i Transtenscupen i Hallsberg i sin åldersgrupp där 32 lag deltog.

Laget inledde gruppspelet med att besegra Sala FF med 4-0, Aldolfsberg med 2-0 och Mjölby AIFF med 3-1. I A-slutspel vann man först mot Laxå IF med 2-1 och Skyllbergs IK med 3-1 innan Karslunds IF blev för svåra i semifinal som vann med 3-2. Karlsunds IF vanns sedan cupen totalt och anses som ett av de bättre 13-årslagen i landet.

I match om tredje pris vann sedan Råda mot IFK Mariestad med 2-0. Totalt gjorde Råda BK 18 mål i cupen och släppte enbart in 5 mål.

Trötta och lyckliga killar i efter bronspengen var Emil Angerfelt, Nils Gallus, Anton Haraldsson, Adam Jungslätt, Kalle Magnusson, Filip Nyberg, Torsten Svensson, Kristoferis Banevicius, Casper Blomqvist, Johannes Eriksson, Erik Hernborg, Mahdi Moradi, Gustav Skoglund-Carlsson och Axel Åkegårdh. Ledare var Arvid Granath, Tobias Eriksson, Kristian Magnusson och Daniel Svensson.

Sommaren har för laget inneburit två framskjutna placeringar i cuper och laget inleder i veckan höstens seriespel.