Debatt: En mänsklig integrationspolitik

Publicerad lördag, 11 augusti 2018, 06:32 av Redaktionen

Centerns Karola Svensson vill ta en av Skaraborgs platser i riksdagen och inresserar sig bl a för integrationspolitiken.

En medmänsklig integrationspolitik – ska det vara så svårt att förstå?

Integrationen är avgörande för Sveriges framtid. Faktum är att vi behöver bli fler för att klara framtidens jobbförsörjning. För att göra det behöver vi få fler människor i arbete, och då krävs en fungerande asyl- och integrationspolitik. En politik som visar att vi både tror på individers egna förmåga och att vi också har förväntningar på de som flyr till Sverige. Alla som kan ska få möjlighet att bidra till vår välfärd genom arbete. För att detta ska bli möjligt krävs också bättre förutsättningar till praktik och jobb, som till exempel möjligheter att snabbt lära sig svenska, samt en utbildning som berör hur det fungerar i vårt svenska samhälle.

En nyanländ i arbete bidrar till det svenska samhället. Idag tar den resan för lång tid. Men det går att förändra och Centerpartiet har en rad förslag för att sänka trösklarna till det första jobbet. Bland annat genom att göra det billigare för företag att anställa, något som också hjälper de som idag har långt till arbetsmarknaden.

Flera politiska partier är fortfarande fast i hösten 2015, då vi i Sverige tog emot väldigt många flyktingar. Situationen hösten 2015 var ohållbar. Just därför vill Centerpartiet förändra den svenska integrations- och asylprocessen utan att vi som land tappar våra grundläggande värderingar som till exempel att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Men det är heller ingen rättighet att få stanna, utan asylskäl ska prövas i varje enskilt fall. Inte heller är det en rättighet att direkt få tillgång till alla välfärdsförmåner. Självfallet ska vi förvänta oss att människor vill in i arbete. Vi måste bara göra det lite enklare för att ta det första steget in i ett första jobb.

Vi är övertygade om att det går att föra en migrationspolitik som förenar medmänsklighet med ordning och reda och sänkta kostnader. För det är aldrig naivt att vara medmänsklig och det går att hjälpa våra medmänniskor som flyr från krig och elände. Det handlar bara om att våga tänka nytt och tänka annorlunda. Det handlar om att våga sätta människor före system.

Centerpartiet har lagt flera förslag på att kraftigt minska kostnaderna för det initiala flyktingmottagandet genom att föra en politik som ska korta asylprocessen. Genom att tidigt identifiera de som har asylskäl kommer den stora majoriteten som inte får asyl kunna avvisas tidigare medan de som stannar får en aktiv integration med språkundervisning och samhällsorientering från dag ett.

Karola Svensson, Centerpartiet

Kommunalrådskandidat i Falköping

Riksdagskandidat, Skaraborg