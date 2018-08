Polisens rapport – lugn natt

Publicerad fredag, 10 augusti 2018, 08:01 av Björn Smitterberg

En mycket lugn natt i västra Götaland som bara innehåller en rapport om misstänkt rattfylleri i hamnområdet i Lidköping på torsdagskvällen.

Bland rapporter från övriga västra Götaland kan nämnas:

20.13 Mellerud, försvunnen person

Under torsdagskvällen anmäldes en 66-årig kvinna försvunnen i området väster om Dals Rostock i Melleruds kommun. Polisen har under kvällen och natten sökt i området men inte hittat kvinnan. Sökandet fortsätter under morgonen/dagen med bland annat ett 50-talet militärer flera hundar och polispersonal.

22.41 Sotenäs, framkallande av fara

En bilist som körde på vägen förbi Noaks ark såg en man vid vägkanten. Precis när bilen passerade mannen krossades en ruta på bilen. Möjligen kan mannen ha kastat något mot rutan. Ingen skadad i bilen. Polis på plats och sökt men ingen person anträffad. Anmälan om framkallande av fara för annan och skadegörelse.