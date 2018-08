Klassiska filmer lyser upp i Stadsträdgårdens mörker

Publicerad tisdag, 07 augusti 2018, 12:22 av Redaktionen

Nu är det åter dags för utomhusbio i Stadsträdgården. Två klassiker visas.

Utomhusbio på Dina-scenen i Stadsträdgården har blivit en tradition och den 10 och 11 augusti visas Vaiana och klassikern Mamma Mia.

Vaiana – fredag kväll (cirka 22): I det forntida Oceanien i Söderhavet ger sig den skickliga seglaren Vaiana ut för att leta efter en sägenomspunnen ö. På sin fantastiska resa slår hon sig ihop med sin stora idol, den legendariske halvguden Maui, och tillsammans korsar de det öppna havet. Under den actionspäckade färden stöter de på jättelika havsvidunder, sällsamma dolda världar och uråldrig folktro.

Mamma Mia – lördag kväll: En självgående, ensamstående mor som äger ett litet hotell på en idyllisk, grekisk ö är på väg att släppa Sophie, dottern som hon själv uppfostrat. Inför bröllopet har Sophie i hemlighet bjudit in tre egna gäster. I hopp om att få reda på vem hennes far är har hon nämligen bjudit in 3 män från sin mors förflutna…

Filmerna startar cirka klockan 22.