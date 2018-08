Hört på stan: Sommarnöje

Publicerad fredag, 03 augusti 2018, 11:34 av Björn Smitterberg

Redaktören klagar inte på värmen. Det är skönt, lite svettigt ibland, men skönt. Särskilt i skuggan.

Värme är bristvara enligt redaktören som anser att vinter upptar alldeles för stor del av året. Torkan ställer till det. Det behöver självklart regna mer än det gjort. Redaktören började på fikarasten summera sommarens regndagar; Det blev helgen i juni när militära VM i triathlon avgjordes, det var en kylig dag. Och så midsommarafton och midsommardagen. Något regn av nästan omätbart innehåll har fallit ibland. Så denna vecka med hela två millimeter i regnmätaren.

Kanske har det varit ett par grader för varmt för att trädgårdar ska överleva. Växterna segnar ner och dör, och frågan är om de kommer tillbaka nu när värmen gått ner flera grader vi får se. Vattning av krukorna har ju inte alltid hjälpt.

Nu borde Lidköpings kommun se till att alla äldreboenden har luftkonditionering med värmesänkning. Enskilda kan köpa sådana. Redaktören har bekanta som kört sina anhöriga på en biltur ibland för att de skall svalkas av bilens AC.

Men bland det bästa som finns är att sitta i skuggan, gärna under ett träd, i sommarvärmen och känna ljumma vindar. Då, äntligen, glömmer man sladdret under fötterna som hotade redaktörens balans under den alltför långa vintern.

Badplatserna är fina, men varför råder snålhet med badbryggor? Det är inte alla som vill ta en långpromenad för att komma till vattendjup där man inte skrapar näsan i botten när man simmar.

– Isen tar badbryggorna på vintern, säger den opportune.

– Jaså, säger redaktören. Men andra bryggor får stå kvar…?

Till valet 2010 lovade den nu sittande majoriteten att det skulle byggas en rejäl badbrygga ut i Vänern från Framnäsbadet. Den syns ännu inte – eller har isen tagit den?

När redaktören frågat har det varit idel bortförklaringar.

Mitt i sommarvärmen gjorde redaktören en utflykt till västerhavet och möttes på en strandpromenad av nedanstående skylt.

Redaktören följde rådet. Barnbarnet som var med på promenaden vattnades samtidigt.

En sommarfråga – har myggen törstat ihjäl?

De lediga stunderna denna vecka har redaktören i stor utsträckning ägnat åt att vara farfar. Det är roligt – men oj så trött man blir. Redaktören förstår att barn behöver somna tidigt på kvällarna för att orka med alla upptåg på dagarna.

Lidköpingsnytt börjar få några år på nacken. Arkivet växer och omfattar över 40.000 artiklar och notiser.

Så vad var det som tilldrog sig intresset i början av augusti för tio år sedan:

– Trafikolyckor, flera just denna vecka 2008.

– Det var varmt, poliser omhändertog hundar som var instängda i en husvagn.

– Flera debattartiklar uppmärksammade att en politiker kallat insändarskribenter för gnällspikar och surkartar i stället för samhällsengagerade.

– Flera slagsmål noterades – i Lidköping och Skara. Men det var oklart vem som var inblandade utöver dem som fick köras till sjukhus.

– Någon i Lidköping vann 486.000 kronor på V65.

I sommar slår svenska bryggerier försäljningsrekord. I flera butiker är det tomma hyllor där det brukar finnas öl.

Men man får se upp. En del handlare är fiffiga. Varan som är slut på ordinarie plats kan finnas till extrapris på någon helt annan, oförutsägbar, plats i butiken.

Sommaren är inte slut bara för att vi fått mer normala temperaturer. Nästa vecka är det stora evenemang i Lidköping. Bl a kommer en eskader av veteranfartyg till Lidköping, och Hjulafton är det – drygt fyra månader före julafton. Redaktören hoppas kunna återkomma med ett roligare kåseri då, även om redaktören ska på ett riktigt äventyr nästa helg.

God Helg