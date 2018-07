Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Däck, oljefat, motorsåg

Publicerad tisdag, 31 juli 2018, 08:00 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 29 juli

Säljes

Oljefat

Pris: 300kr

Tel: 0510-28988

Säljes

Däck

Saab 9-5 2 st fina sommardäck 195/65 15. Pris 4 00kr

Tel: 0510-28988

28 juli

Säljes

Motorsåg

Stiga 1/5 år gammal! Fint skick! Gått lite. Pris 1.200:-

Tel 0708-69 65 02

25 juli

Säljes

Sänggavel

Sänggavel Höie grå Bredd: 90 cm x Höjd: 120 cm x Djup: 7 cm Nyskick (köpt på Jysk) Nypris 2.000 kr, säljes för 500 kr.

Tel: 0705669371

Säljes

Styrning av belysning

Nexa trådlös styrning till lampor och eluttag, flera delar finns. Halva nypriset dvs. 100 kr per del. Finns i Lidköping.

Tel 0708-99 39 88

24 juli

Köpes

Spis

50 cm bredd. 400 volt. I bra fungerande skick.

Tel 0706-77 24 34

23 juli

Säljes

HT båt

Ryds Hajen med 50 hk Yamaha 2 takt. Båtkärran ingår. Pris: 20.000 kr

19 juli

Säljes

Kylskåp

Electrolux kylskåp 166 l m frysfack 18 l (ERF1904FOW), energiklass A+. Mycket gott skick! Nypris 3295kr, säljes för 1500kr.

Tel: 0709-54 67 84

18 juli

Säljes

Herrcykel

7 väx. (Helt ny) Rex Trekking Sport 7 växlad helt ny 28” Dynamo i navet. Nypris på ca. 3.800 kr Säljes för 2.500 kr eller bud

Ring 0730-98 64 76

Säljes

Gåstol

Fin gåstol med aktivitetsbord (avtagbart) säljes Pris 150 kr.

Kontakt via sms på 0706-76 80 40

Säljes

Briosulky

i fint begagnat skick säljes. Brio regnskydd ingår. 300 kr. Hämtas i Råda.

Kontakt via sms på 0706-76 80 40

Säles

Sulky

i fint skick med fullt liggläge och extra långt solskydd. Stor varukorg. Sulkyn tar väldigt liten plats ihopfälld och lätt att bära. Inköpt på 2015, nypris 1.995 kr säljes nu för 300 kr.

Kontakt via sms på telefon 0706-76 80 40

16 juli

Säljes

Bil

Passat 02 hel eller i dela fin i plåten. 3.500 kr.

Tele: 0768-18 97 65 smsa så ringer jag upp.

Säljes

MC-hjämar

2 st fina MC-hjälmar, hämtas på plats. Pris: 1.000 kr

E-post-svara

Mobil: 0704284232

13 juli

Säljes

Tavla

målad av Ossian Nilsson. Pris 1.700 kronor

Tel 0733-54 73 29

12 juli

Säljes

Golfklubbor

Två perfekta set för den som vill prova på golf utan att lägga ut en förmögenhet. Helset, herr med grafitskaft, järn 4-9, PW, SW. Driver, spoon och träfem. 500kr för allt!

Tel: 0703-41 35 20

Säljes

Golfset

Helset, huvuddelen av setet är Adams A7, herr med stålskaft. Driver, träsju, hybrid+ järn, 5-9, PW, GW, SW. I vattentät bärbag. 800kr för hela klabbet!

Tel: 0703-41 35 20

11 juli

Säljes

Gasoltub



PC5. Hälften av gasolen kvar. 500 kr.

10 juli

Köpes

Liten Tv



med inbyggd VHS spelare

Tel:

4 juli

Skänkes

Parasoll



2 m bortskänkes. Får hämtas centralt Lidköping