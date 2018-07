Händelserik natt för poliserna

Kraftiga smällar i Vedum

Publicerad lördag, 21 juli 2018, 08:19 av Björn Smitterberg

Vid 23-tiden på fredagskvällen startade en serie händelser som skapat en hög med rapporter vid vakthavande befäl på polisstationen i Lidköping.

23,03 Grovt rattfylleri

En bilist född 1990 stoppas av poliser och han blåser 1,0 promille.

23,30 Fyllerister

Två personer omhändertas för fylleri på travfesten i Axvall

23,35 Framkallande av fara

Flera ringer in till polisen och anmäler att personer kastar kraftiga smällare, så kallade bangers, på torget i Vedum. Ingen gripen.

23,39 Inbrott

Den kameraövervakade avfallsanläggningen vid Rödjorna utanför Skara larmar automatiskt om inbrott. Två personer syns röra sig på området och stjäl gods. En grips av polis och anhölls under natten. Mannen är tillfälligt i Sverige.

01,15 Fylleri

En person omhändertas för fyller i på travfesten Axvall

01,18 Trafikolycka

Singelolycka i Mellby på riksväg 44. En person förs till sjukhus med lindriga skador.

01,47 Bråk

Flera personer uppges vara inblandade i ett bråk på en snabbmatsrestaurang. En person anmäler misshandel.

02,45 Slagsmål

Vittnen ringer in om slagsmål på Klostergatan i Skara. Bråkmakarna är dock försvunna när poliser kommer.

03,03 Misshandel

En man blir misshandlad av flera andra på Skaraborgsgatan i Skara. Okända skador. Anmälan skrivs.

03,20 Olaga hot

På samma snabbmatsrestaurang som tidigare under natten haft bråk uppträder två personer verbalt hotfullt mot varandra och poliser tillkallas för att lugna ned och ta emot anmälningar. Båda parter anmäler varandra.

Rapporter från övriga delar av Västra Götaland bl a:

01.13 Göteborg, personrån.

En man blir rånad på sina mobiltelefoner ombord på en spårvagn i närheten av Haga. Efter att han blivit av med sina telefoner hade rånarna, en man och en kvinna, dragit ut anmälaren och dennes flickvän från vagnen. Då kommer det ytterligare 2 personer till platsen som hjälper rånarna och försvinner sedan mot Järntorget. Polis söker av i närområdet men lyckas inte hitta dem. Man beställer film från spårvägen för att se om man kan identifiera dem den vägen, en anmälan skrivs.

02.11 Göteborg, personrån.

En man blir frånryckt sin guldkedja på Vasaplatsen av flera personer som sedan springer mot Avenyn. Enligt mannen så gick det så fort att han har svårt att lämna uppgifter om rånarna. En patrull till platsen som söker av närområdet men lyckas inte hitta någon som skulle kunna sättas i samband med händelsen, en anmälan skrivs.

03.43 Göteborg, grov misshandel.

Ett större bråk inträffar på Stora Nygatan där tre personer skadas totalt. Samtliga har fått ta emot slag från ett tillhygge som användes av de misstänkta personerna. Det rör sig om flera personer som varit i slagsmål med de tre skadade personerna. De springer från platsen i riktning mot Drottningtorget och försvinner. Polis söker av områdena kring platsen men hittar inte på någon person som sättas i samband med den grova misshandeln. En av de skadade personerna körs med ambulans till sjukhus då han har skador i bakhuvudet, en anmälan skrivs.

05.54 Göteborg, grov stöld.

Ett par vaknar till i sin lägenhet på Tredje Långgatan då det står två främmande män i deras sovrum. Mannen i bostaden lyckas brotta ner en av de misstänkta inbrottstjuvarna medan den andre smiter ut genom ett fönster. Man ringer efter polis som övertar gripandet i bostaden. Tjuven hade saker på sig som kommer från parets tillhörigheter. Man spårar i närområdet med hjälp av hund men lyckas inte fånga in den andre tjuven. Tjuvarna har troligen tagit sig in via ett öppet fönster till lägenheten då det inte finns några skador på dörrar etc.