På nya jobb vid Lidköpings kommun i juni

Publicerad torsdag, 19 juli 2018, 07:34 av Redaktionen

Här är alla som fått nytt jobb, förnyade anställningar eller bytt jobb vid Lidköpings kommun i juni.

Efternamn Förnamn Benämning Område/förvaltning

Dizdar Ajla Resvik Barn & Skola

Holmberg Ulf Lär obeh Barn & Skola

Fast Anneli Lär obeh Barn & Skola

Fondelius Sofia FöLärKar Barn & Skola

Jonsson Åsa Lär obeh Barn & Skola

Hejmar Kristina FöLärKar Barn & Skola

Sunnercrantz Åse Lär obeh Barn & Skola

Hektor Sara FöLärKar Barn & Skola

Ehn Robin Lär obeh Barn & Skola

Sjöholm Ann-Lis Barnsköt Barn & Skola

Synnerdahl Alexander Barnsköt Barn & Skola

Lindberg Hillevi FöLärKar Barn & Skola

Henningsson Veronica FöLärKar Barn & Skola

Ahl Christer Lär obeh Barn & Skola

Arredondo Bordone Antonio Lär obeh Barn & Skola

Lövkvist Jonas FöLärKar Barn & Skola

Lindahl Emilia Lär obeh Barn & Skola

Carlmon Frida FöLärKar Barn & Skola

Zirdum Marina Lär obeh Barn & Skola

Paulsson Oskar Lär obeh Barn & Skola

Wahll Simon PedaResu Barn & Skola

Leckström Inger FöLärKar Barn & Skola

Holmquist Marcus Lärare Barn & Skola

Härmark Inger PedaResu Barn & Skola

Wendin Jimmy PedaResu Barn & Skola

Dahlström Kenny PedaResu Barn & Skola

Wennberg Sara PedaResu Barn & Skola

Adolfsson Sofia FöLärKar Barn & Skola

Jonsson Stefan PedaResu Barn & Skola

Andersson Ninan FöLärKar Barn & Skola

Rosén Thelin Kajsa SkolAdm Barn & Skola

Axelsson Maria FöLärKar Barn & Skola

Colleti Maria Modmåläo Barn & Skola

Dong Xiaoyu Modmålär Barn & Skola

Zayat Sawsan FöLärKar Barn & Skola

Martinez Garcia Emilio Modmåläo Barn & Skola

Kaminska Izabela Modmåläo Barn & Skola

Bacalla Karlsson Jacqueline Modmåläo Barn & Skola

Inci Cihan Modmålär Barn & Skola

Pupeliené Viktorija Modmåläo Barn & Skola

Antarat Mohanad Modmåläo Barn & Skola

Sabotic Rahima Modmåläo Barn & Skola

Mahamud Ubah Modmålär Barn & Skola

Ahmed Ali Modmålär Barn & Skola

Lans Charlotte FöLärKar Barn & Skola

Nyberg Malena FöLärKar Barn & Skola

Zandelin Anna FöLärKar Barn & Skola

Abrahamsson Karin FöLärKar Barn & Skola

Irhage Marie Lär obeh Barn & Skola

Norin Marcus PedaResu Barn & Skola

Freij Elin PedaResu Barn & Skola

Sundblad Susanne Lär obeh Barn & Skola

Arelid Maria FöLärKar Barn & Skola

Tengbom Linnea Brnskout Barn & Skola

Öberg Eva Rektor Barn & Skola

Silow Fabio Barnsköt Barn & Skola

Josefsson Karin Förlärmu Barn & Skola

Lundqvist Ulrika Speclär Barn & Skola

Apell Ulrica FöLärKar Barn & Skola

Johansson Maria Musiklär Barn & Skola

Fagerlind Madeleine FöLärKar Barn & Skola

Nilsson Marie Lär obeh Barn & Skola

Pasjkina Isaksson Katja Lär obeh Barn & Skola

Ländin Thomas Lär obeh Barn & Skola

Sabel Andersson Sofia FöLärKar Barn & Skola

Andersson Ramona Resurspe Barn & Skola

Westh Annica Skolsköt Barn & Skola

Magnusson Anna-Karin Barnsköt Barn & Skola

Ottersten Josefine Barnsköt Barn & Skola

Fröjd Ulrika FöLärKar Barn & Skola

Freij Jessica Barnsköt Barn & Skola

Eriksson Margareta Brnskout Barn & Skola

Möller Malin FöLärKar Barn & Skola

Skoglund Victoria FöLärKar Barn & Skola

Sigoldson Karoline Lärare Barn & Skola

Gustafsson Erica Barnsköt Barn & Skola

Björhed Caroline PedaResu Barn & Skola

Stjernqvist Peter FöLärKar Barn & Skola

Asklind Madelen PedaResu Barn & Skola

Bengtsson Britt FöLärKar Barn & Skola

Strömberg Elisa FöLärKar Barn & Skola

Andersson Elisabeth FöLärKar Barn & Skola

Spira Josefin FöLärKar Barn & Skola

Jälevik Helene Lär låg Barn & Skola

Johansson Lena Lär obeh Barn & Skola

Ericsson Lars FöLärKar Barn & Skola

Berg Madelene FöLärKar Barn & Skola

Krause Sofie Lär obeh Barn & Skola

Fredriksson Sofia Brnskout Barn & Skola

Saleryd Per-Ove FöLärKar Barn & Skola

Johansen Jenny Lär obeh Barn & Skola

Åkervall Sofia FöLärKar Barn & Skola

Hjort Mikael Lär obeh Barn & Skola

Gärdström Anna-Karin FöLärKar Barn & Skola

Larsson Peter FöLärKar Barn & Skola

Bengtsson Camilla Försklär Barn & Skola

Åkervall Sofia FöLärKar Barn & Skola

Kryaks Kryaks Resurspe Barn & Skola

Hammarström Elisabeth Kock/Ko Intern Service

Khador Nadia Köksansv Intern Service

Rask Eva Kock/Ko Intern Service

Hallgren Carina Kock/Ko Intern Service

Jonsson Sara Kock/Ko Intern Service

Ly Phuong Ekonbtr Intern Service

Lindblad Samuel Ekonbtr Intern Service

Fondén Maria Biblbitr Kultur & Fritid

Safar Jalani Marah Värdinna Kultur & Fritid

Björk Camilla Lönehand Kommunstyrelsen vht

Freij Per-Gunnar Brandmä Räddningstjänsten

Vögler Per Styrkled Räddningstjänsten

Larsson Anders Styrkled Räddningstjänsten

Nyberg Thomas Styrkled Räddningstjänsten

Ahlstrand Henrik Brandmä Räddningstjänsten

Hansen Robert Styrkled Räddningstjänsten

Algotsson Thomas Styrkled Räddningstjänsten

Freil Martin Brandman Räddningstjänsten

Sandgren Marcus Brandman Räddningstjänsten

Svensson Jonas Arbled Samhällsbyggnad

Gustafsson Daniel Anläggch Samhällsbyggnad

Svensson Anders Projektp Samhällsbyggnad

Hjalmarsson Hannah Miljöins Samhällsbyggnad

Carlander Alexander Maskför Samhällsbyggnad

Högemark Hanna Socsek F Social & Arbetsmarknad

Larsson Rebecca Socsekr Social & Arbetsmarknad

Rask Sara Boendstö Social & Arbetsmarknad

Öjersson Matilda Handled Social & Arbetsmarknad

Johansson Ellen Handlägg Social & Arbetsmarknad

Holmqvist Stina Socsekr Social & Arbetsmarknad

Högemark Johanna Socsekr Social & Arbetsmarknad

Johansson Linda Socsekr Social & Arbetsmarknad

Jansson Julia Socsekr Social & Arbetsmarknad

Lidholm Lina Arbmarko Social & Arbetsmarknad

Sundberg Karin Ungdomco Social & Arbetsmarknad

Nordling Alexandra FambhBvn Social & Arbetsmarknad

Ojala Matti Drifttek Teknisk Service

Nordlund Edvin Anlarb Teknisk Service

Alshami Adnan Montör Teknisk Service

Ingebäck Mikael Kommunik Teknisk Service

Härnström Nyfelt Anette Milj/Kv Teknisk Service

Lavén Adrian VA-ing Teknisk Service

Ehn Magnus Ungdstöd Utbidlning

Svensson Tommy Lä gy ob Utbidlning

Boxe Lars Lä gy ob Utbidlning

Beckeman Jan Lär idr Utbidlning

Rosén Camilla Lärare Utbidlning

Kochanek Magdalena FöLärKar Utbidlning

Björk Lena Elevass Utbidlning

Staf Anna Gymnläsä Utbidlning

Backman Tobias Elevass Utbidlning

Larsson Rasmus Elevass Utbidlning

Pettersson Alice Elevass Utbidlning

Myrberg Annie PedaResu Utbidlning

Sjöquist Emelie Lär obeh Utbidlning

Gustafsson Björn Lärare Utbidlning

Lundberg Petra Lärare Utbidlning

Sager Malena Lär obeh Utbidlning

Hoff Anders Lärare Utbidlning

Carlsson Magnus Lärare Utbidlning

Marklund Samuel Lä gy ob Utbidlning

Enström Sandra Per ass Vård & Omsorg

Hedvall Henrik Per ass Vård & Omsorg

Friman Birgitta Per ass Vård & Omsorg

Wilson Marie Per ass Vård & Omsorg

Katkout Amani Vårdbitr Vård & Omsorg

Möller Ellen Usk Vård & Omsorg

Blixt Monica Usk Vård & Omsorg

Rashidi Maryam Vårdbitr Vård & Omsorg

Alfredsson Carina Stödassi Vård & Omsorg

Hähnert Stina Områdadm Vård & Omsorg

Ekholm Anette Usk Vård & Omsorg

Sedström Julia Stödbitr Vård & Omsorg

Laurén Mirelle Stödassi Vård & Omsorg

Lantz Moa Stödbitr Vård & Omsorg

Kihlman Jessica Enhadm Vård & Omsorg

Hansson Emma Usk Vård & Omsorg

Rive Pia Stödassi Vård & Omsorg

Björk Daniel Stödassi Vård & Omsorg

Hjernstedt Alexander Stödbitr Vård & Omsorg

Winther Agnes Vårdbitr Vård & Omsorg

Svensson Gunilla Köksvärd Vård & Omsorg

Schönborg Clara Vårdbitr Vård & Omsorg

Cao Marie Vårdbitr Vård & Omsorg

Josf Khalid Vårdbitr Vård & Omsorg

Björestål Anna Usk Vård & Omsorg

Führ Veronica Usk Vård & Omsorg

Ekdén Ulla-Britt Usk Vård & Omsorg

Alyassin Hisham Vårdbitr Vård & Omsorg

Tropp Alexander Stödassi Vård & Omsorg

Bylerius Felicia Usk Vård & Omsorg

Woxlin Ulrika Usk Vård & Omsorg

Magnusson Charlotta Usk Vård & Omsorg

Unger Lina Usk Vård & Omsorg

Fshatsion Yodit Usk Vård & Omsorg

Storm Maria Stödassi Vård & Omsorg

Haglund Bodil Usk Vård & Omsorg

Fayaz Gholam Vårdbitr Vård & Omsorg

Svalin Lise-Lott Usk Vård & Omsorg

Buisman Cassandra Vårdbitr Vård & Omsorg

Pedersen Jonas Stödbitr Vård & Omsorg

Andersson Cecilia Stödbitr Vård & Omsorg

Wall Linnea Stödassi Vård & Omsorg

Hagel Monica BisthlRe Vård & Omsorg

Völker Anette Rekryass Vård & Omsorg

Cedin Maria Rekryass Vård & Omsorg

Nilsson Sandell Maria Per ass Vård & Omsorg

Al Naser Machlin Stödbitr Vård & Omsorg

Andersson Britt Usk Vård & Omsorg

Lingman Margaretha Usk Vård & Omsorg

Mejzini Zana Usk Vård & Omsorg

Henningsson Alexandra Usk Vård & Omsorg

Björk Ida Vårdbpoo Vård & Omsorg

Rundqvist Emma Usk Vård & Omsorg

Landgren Sofia Vårdbitr Vård & Omsorg

Berntsson Elin Ekonbtr Vård & Omsorg

Wallbäck Lillie Usk Vård & Omsorg

Möller Linda Usk Vård & Omsorg

Shala Safete Ekonbtr Vård & Omsorg

Jonsson Barbro Ssjk Vård & Omsorg

Ginday Amy Vårdbitr Vård & Omsorg

Mjörnestrand Drackner Elin Usk Vård & Omsorg

Lundqvist Amanda Vårdbitr Vård & Omsorg

Svensson Camilla Usk Vård & Omsorg

Hansson Marie Usk Vård & Omsorg

Andersson Sandra Usk Vård & Omsorg

Brandt Hannah Vårdbitr Vård & Omsorg