Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Bil, hjälmar, målning, soffa

Publicerad tisdag, 17 juli 2018, 08:01 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 16 juli

Säljes

Bil

Passat 02 hel eller i dela fin i plåten. 3.500 kr.

Tele: 0768-18 97 65 smsa så ringer jag upp.

Säljes

MC-hjämar

2 st fina MC-hjälmar, hämtas på plats. Pris: 1.000 kr

E-post-svara

Mobil: 0704284232

13 juli

Säljes

Tavla

målad av Ossian Nilsson. Pris 1.700 kronor

Tel 0733-54 73 29

12 juli

Säljes

Golfklubbor

Två perfekta set för den som vill prova på golf utan att lägga ut en förmögenhet. Helset, herr med grafitskaft, järn 4-9, PW, SW. Driver, spoon och träfem. 500kr för allt!

Tel: 0703-41 35 20

Säljes

Golfset

Helset, huvuddelen av setet är Adams A7, herr med stålskaft. Driver, träsju, hybrid+ järn, 5-9, PW, GW, SW. I vattentät bärbag. 800kr för hela klabbet!

Tel: 0703-41 35 20

11 juli

Säljes

Gasoltub



PC5. Hälften av gasolen kvar. 500 kr.

10 juli

Köpes

Liten Tv



med inbyggd VHS spelare

Tel:

4 juli

Skänkes

Parasoll



2 m bortskänkes. Får hämtas centralt Lidköping

1 juli

Säljes

Grästrimmer

Bosch grästrimmer. Obetydligt använd. I skick som ny. Pris 800 kr

28 juni

Skänkes

Armeringsmattor



2 stycken armeringsmattor bortskänkes. Storlek 221×121 cm. Finns i Lidköping

24 juni

Säljes

Bäddsoffa

med tjock madrass, lite använd säljes 2.000:-

Tel 0765-68 64 47 eller 0510-25784

22 juni

Säljes

Retrotält

4-personer. Yttertält 4.0 x 3.85 innertält 3.90 x 1.40. Pris: 500 kronor

20 juni

Säljes

Hyllor

Två vita hyllor Finns i Lidköping. Har swish.

Tel: 0739-71 76 76