Mötesplatsen – för dig som vill vara träffsäker

Publicerad fredag, 13 juli 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

FREDAG 13 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Sommarbingo! 5 spel med fikapaus. 20kr/bricka Vinst till alla!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

14-16: Bingo

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

16.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

16.00 Bergman – ett år, ett liv, 7 år

18.30 Ant-Man and the Wasp (2D), 11 år

18.30 Naken i Normandie, 7 år

21.00 Skyscraper (2D), 15 år

21.00 The First Purge, 15 år

LÖRDAG 14 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

Auktion och loppis

10 Mellbyvallen: Loppis startar 10.00 och auktion 11.00. Arr Mellby IK och Gillstad SK.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

16.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (3D, sv. tal), 7 år

16.00 Biet Maya – på nya honungsäventyr, Barntillåten

18.00 Love, Simon, Barntillåten

18.30 Ant-Man and the Wasp (2D), 11 år

20.30 Sicario 2: Soldado, 15 år

21.00 Skyscraper (2D), 15 år

SÖNDAG 15 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 14,30-16,30: Söndagscafé med prinsessbakelse.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

17.00 Los Bando, 7 år

19.30 Jurassic World: Fallen Kingdom (2D), 11 år

19.30 Ocean’s 8, Barntillåten

MÅNDAG 16 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-16:30 Glasscafé! 2 kulor glass, frukt/bär samt topping, 40kr inkl. kaffe.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

18.00 LasseMajas detektivbyrå – det första mysteriet, 7 år

20.00 Whitney, 11 år

20.30 Skyscraper (3D), 15 år

TISDAG 17 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Boule

12-13,30: Grill lunchbuffé

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

14:00-16:00 Happy Hour i vårt café, fika till halva priset! Gäller ej glass!

Sommar på bryggan:

19: Unga artister på solbryggan

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Ant-Man and the Wasp (2D), 11 år

18.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

20.30 Jurassic World: Fallen Kingdom (2D), 11 år

20.30 Naken i Normandie, 7 år

ONSDAG 18 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

13:30 Spiken resa Föranmälan senast 16/7

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-15,30: Glasscafé

14,30-16: Hjärngympa

Musik på Limtorget

18 Hantverksgården: Lars-Erik Frendberg. Arr: Lidköpings Hembygdsförening

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

19.30 Olydnad, 7 år

20.45 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

TORSDAG 19 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14: Öppet

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg. Veteranbilsträff

Musik i Trädgår´n

19 Dinascenen: Jens Hult och Louise Hoffsten

Konst i Trädgården

19 Stadsträdgården: Måla till musik.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.00 Hotell Transylvanien 3 – en monstersemester (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

19.30 Bergman – ett år, ett liv, 7 år

20.45 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

FREDAG 20 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Öppet 10-14

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketten.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhus boule

från 14:30 Fruntimmersveckan pågår, kafferep med 7 sorters kakor, kaffe och kakbuffé, 40kr.

LÖRDAG 21 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

Musik i Trädgår´n

17 Dinascenen: Artrock – flera band

SÖNDAG 22 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé. Jan-Olof Bengtsson spelar piano

MÅNDAG 23 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-16:30 Liten räksmörgås, 40kr inkl. kaffe

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 24 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

14:00-16:00 Happy Hour i vårt café, fika till halva priset! Gäller ej glass!

Sommar på bryggan:

19: Unga artister på solbryggan

ONSDAG 25 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

16:00 Pubkväll med skaldjurstallrik Föranmälan mellan 25/6-20/7, tel.771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-15,30: Glasscafé

Jazzkväll

18 Limtorget/Hantverksgården: New Orleans Jazz Cats och den engelske kornettisten Gwyn Lewis. Arrangör Lidköpings Hembygdsförening i samarbete med Jazzkatten.

TORSDAG 26 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Öppet 10-14

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg. Veteranbilsträff

Musik i Trädgår´n

19 Dinascenen: Skallsjö sommarorkester

Konst i Trädgården

19 Stadsträdgården: Måla till musik.

FREDAG 27 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Musik i sommartid, elever från musikprogrammet på Dela Gardie gymnasiet underhåller. Vårt café erbjuder nygräddade våfflor efter musiken.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

14-16: Bingo

LÖRDAG 28 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

SÖNDAG 29 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 30 JULI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-16:30 Glasscafé! 2 kulor glass, frukt/bär samt topping, 40kr inkl. kaffe.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 31 JULI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

14:00-16:00 Happy Hour i vårt café, fika till halva priset! Gäller ej glass!

Sommar på bryggan:

19: Unga artister på solbryggan

ONSDAG 1 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

16:30 Pubkväll med musik & Langos! Kenneth & Cathrine Lundell bjuder på en musikalisk resa genom tid och rum. Därefter erbjuder köket Langos med goda tillbehör. Kostnad: 50kr inkl. dryck, kaffe och kaka. Föranmälan mellan 25/6-30/7,

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

12-13,30: Lunchbuffé

14,30-16: Hjärngympa

14,30-16: Glasscafé

Musik på Limtorget

18 Hantverksgården: Kenneth Holmström. Arr: Lidköpings Hembygdsförening

TORSDAG 2 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30: Ellen Forsström berättar om vad som är fint i trädgården just nu.

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg. Veteranbilsträff

Musik i Trädgår´n

19 Dinascenen: Romeo och Juliakören från Dramaten

Konst i Trädgården

19 Stadsträdgården: Måla till musik.

FREDAG 3 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14 Öppet

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Musikkryss med Allsjung! Vi löser ett enkelt kryss och de som vill sjunger med i låtarna. Fika finns att köpa!

SÖNDAG 5 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

Musik i Trädgår´n

19 Dinascenen: Lidköping Music festival

MÅNDAG 6 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-16:30 Liten räksmörgås, 40kr inkl. kaffe

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Våffelcafé

Drive-In-bingo

18,30 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

Musik på slott och herresäten

19: Selmas samlade vrede, Görel Crona och musikduon Cantilena.

TISDAG 7 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Liekors. Tid och plats meddelas senare. Anm till martinbolms@hotmail.com , tfn 070-538 62 37.

ONSDAG 8 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

14:00 Sommarbingo! 5 spel med fikapaus. 20kr/bricka. Vinst till alla!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16: Glasscafé med underhållning av Lidköping Music Festival

Vänereskadern

14,30 (cirkatid) Lidköpings hamn: Äldre fartyg besöker Lidköping.

Musik på Limtorget

18 Hantverksgården: Dragesekstetten fra Norge. Arr: Lidköpings Hembygdsförening

TORSDAG 9 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16: Blåsorkester från Bergen underhåller.

Hjulafton

18 Centrala Lidköping m fl platser: Utställningar och evenemang kring motor och motorsport.

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Blänkåsvägens början: Vandring längs Blänkåsvägen, ca 4 km. Janne Haller guidar. Parkering vid Bosse Gustavssons maskinhall. Tag med egen fika. Vid regn inställt.

FREDAG 10 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30 Dansuppvisning! Gillesdans med dansgruppen Korkskruven. Fika finns att köpa!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

14-16: Bingo

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

Utomhusbio i Trädgår´n

22 Dinascenen: Vaiana

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

8 Örnekulla/Nyängen: Slåtter tivd torpet Åselund. Medtag kaffe och vatten, föreningen bjuder på mat.

Visfestival

Läckö slott

Utomhusbio i Trädgår´n

22 Dinascenen: Mamma Mia

SÖNDAG 12 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

Storbandsjazz

16 Stadsträdgården: Storbandsjazz med Vintage Jazz Big Band från Göteborg och Caroline Wennergren. Arrangör Jazzkatten.

MÅNDAG 13 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-16:30 Glasscafé! 2 kulor glass, frukt/bär samt topping, 40kr inkl. kaffe

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé med drop in till syn & hörselkonsulent

PRO Lidköping

18-20 Sockerbruket: Debattkväll med politiker och kommunalråd från Lidköping.

Drive-In-bingo

18,30 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 14 AUGUSTI

10-11,30: Boule

14,30-16: Sommar i Solhagas trädgård

ONSDAG 15 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

14:00 Promenad till Stadsträdgården. Vi njuter av atmosfären och tar med kaffe och kanelbulle, 24kr. Föranmälan senast 14/8

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Glasscafé

14,30-16: Hjärngympa

Scensommar i Stadsträdgården

19: Göteborgsoperans scensommarkonsert

Musik på Limtorget

18 Hantverksgården: Paulsson & Djup. Arr: Lidköpings Hembygdsförening

TORSDAG 16 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör, kostnadsfri rådgivning.

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14: Öppet

Scensommar i Stadsträdgården

18: Multikulti – SaRaha, Ugarit

Råoljemotorernas dag

18 Ambjörnsgården 3 i Örslösa: Sjöfartsföreningen Magda Ship bjuder in Klubb Maritim och dess vänner till visning och demokörning av motorer. Grillning m m.

FREDAG 17 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14 Öppet

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

13:15 Utflykt till Skogshyddan! Vi åker med buss ut till Skogshyddan, återresa 16:07. Föranmälan senast 15/8

Scensommar i stadsträdgår´n

18: Rhys, Näää & Nimo samt lokala band.

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Örnekulla/Nyängen: Höbärgning. Medta kaffe, mat, vatten och handskar. Anmälan till stighakan.pettersson@gmail.com tfn 0510 266 56

Barnens Hembygdsdag

11-15 Hembygdsgården Limtorget: öppet i hantverkarnas verkstäder.

Konsert i Stadsträdgården

18,30: Ebbot & the Indigo Children, Bo Sundström, sångare i Bo Kaspers orkester, Lisa Henriksson och GWO.

SÖNDAG 19 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 20 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

TISDAG 21 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

8:30-16:30 ”Alla pensionärers dag” Kaffe & pensionärsbakelse, 24kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

ONSDAG 22 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16: glasscafé

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Sittande sommaryoga

17:00 Kräftskiva! Traditionell kräftskiva med kräftor och räkor! Föranmälan mellan 30/7-18/8, tel.771288, max 4 platser/person.

TORSDAG 23 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

16-18: Kräftskiva med underhållning av bl a conny Jonsson. Föranm senast 15 aug.

FREDAG 24 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30-16:30 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketten

14-16: Bingo

SÖNDAG 26 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 27 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16,30: Våffelcafé

TISDAG 28 AUGUSTI

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

14-16: Utflykt med buss till Skogshyddan Föranm senast 24 aug.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Balans/Styrka, ett pass där vi med bl.a. pinnar och theraband tränar balans/styrka i både sittande och stående övningar.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, sjunger av glädje, ny som gamla medlemmar är välkomna! Övar ojämna tisdagar.

ONSDAG 29 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 ”Friskvård på äldre dar” föreläsare Margareta Kraepelin-Lundh inspirerar till vad man själv kan göra för att må bättre.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16: Glasscafé

14,30-16: Hjärngympa

TORSDAG 30 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

14:00 Promenera Hälsans stig. Start uppe på SeniorCenter. Slingan är 4km lång, vill du gå en kortare sträcka går det också bra. Volontär finns för dig som vill ha sällskap eller är rullstolsburen. Utlottning av lunchkuponger bland alla deltagare.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-14 Öppet

FREDAG 31 AUGUSTI

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30 Balans/Rörlighet, ett pass där vi med enkla rörelser tränar vår balans och rörlighet i både liggande och stående övningar. Tag med ett liggunderlag.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym12,45: Utlottning av fredagsbukett.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

MÅNDAG 3 SEPTEMBER

TORSDAG 6 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

16-18: Surströmmingsskiva med underhållning av Sören Frid. Föranm senast 29 aug.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Lunchjazz

12 Bullseye Saloon Skaragatan 5: Jaszz Itch från Skövde. Entré 150:- inkl. mat. Boka tel. 0510-65444. Arrangör Jazzkatten.

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

TISDAG 18 SEPTEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Studieupptakt, Sören Fridh underhåller.

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Bengt-Göran Nilsson berättar med bilder.

ONSDAG 3 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Jazzkonsert

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

TISDAG 30 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

www.lidkopingsnytt.nu.