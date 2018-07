Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Golfset, gasoltub, TV, soffa, hyllor, systemkamera

Publicerad torsdag, 12 juli 2018, 11:20 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 12 juli

Säljes

Golfklubbor

Två perfekta set för den som vill prova på golf utan att lägga ut en förmögenhet. Helset, herr med grafitskaft, järn 4-9, PW, SW. Driver, spoon och träfem. 500kr för allt!

Tel: 0703-41 35 20

Säljes

Golfset

Helset, huvuddelen av setet är Adams A7, herr med stålskaft. Driver, träsju, hybrid+ järn, 5-9, PW, GW, SW. I vattentät bärbag. 800kr för hela klabbet!

Tel: 0703-41 35 20

11 juli

Säljes

Gasoltub

PC5. Hälften av gasolen kvar. 500 kr.

Tel: 0703-41 35 20

10 juli

Köpes

Liten Tv

med inbyggd VHS spelare

Tel: 0733-15 43 50

4 juli

Skänkes

Parasoll



2 m bortskänkes. Får hämtas centralt Lidköping

1 juli

Säljes

Grästrimmer

Bosch grästrimmer. Obetydligt använd. I skick som ny. Pris 800 kr

28 juni

Skänkes

Armeringsmattor



2 stycken armeringsmattor bortskänkes. Storlek 221×121 cm. Finns i Lidköping

24 juni

Säljes

Bäddsoffa

med tjock madrass, lite använd säljes 2.000:-

Tel 0765-68 64 47 eller 0510-25784

22 juni

Säljes

Retrotält

4-personer. Yttertält 4.0 x 3.85 innertält 3.90 x 1.40. Pris: 500 kronor

20 juni

Säljes

Hyllor

Två vita hyllor Finns i Lidköping. Har swish.

Tel: 0739-71 76 76

16 juni

Säljes

Datorbord

mått 90×50 cm, höj- och sänkbart 70-90 cm. Pris 500 kr.

14 juni

Säljes

Kamera

Nikon D80, Objektiv AF-S Nikkor DX 18-70mm 1:3,5-4,5, Motljusskydd, Fotoväska Crumpler, Välbehållet, lite använt. Pris: 2000:-

Tfn 0735-61 44 84

13 juni

Säljes

Skrivbord

Höj- och sänkbart skrivbord/arbetsbord. Motordrivet. Bordsskivan ca 193 x 106cm som längst men enkel att skruva av för transport eller att bytas ut.. Pris: 500kr.