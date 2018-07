”Veteranfartyg” besöker Lidköping

Publicerad onsdag, 11 juli 2018, 11:32 av - Inskickat material

Arkivfoto: ”Mina” ingår i eskadern

Måndagen den 30 juli avgår en fartygseskader, bestående av skutor, skonare, kuttrar från Göteborg. Under närmare två veckors tid seglar fartygen på Vänern och besöker följande hamnar: Trollhättan/Vänersborg, Åmål, Mariestad och slutligen Lidköping. Händelsen går under benämningen ”Vänereskadern”.

Den 8 augusti gästar denna eskader Lidköping och besöket inleds klockan 14,30 och då bjuds det på en pampig båtparad med cirka 10 båtar, skepp och skutor som tillsammans gör entré in i hamnen. Båtarna kommer skjuta salut och Lidköping kommer svara.

– Hela evenemanget kommer äga rum på hamnkajen norr om järnvägsbron, det kommer vara svårt att missa, säger Lisa Gustavsson destinationssamordnare på Destination Läckö-Kinnekulle.

När båtarna har kommit in i hamn så öppnas de upp för nyfikna besökare som kan besöka samtliga båtar under några timmar. I samband med Vänereskaderns besök visar Lidköpings Maskinnostalgiska förening upp tändkulemotorer och Sjöräddningssällskapet passar också på att ha ”öppet skepp” på SSRS Wilhelm R Lundgren. Självklart kommer även samtliga skepp presenteras och skepparna berättar spännande historia kring sina respektive fartyg. Under eftermiddagen bjuds det även på livemusik med Agnes Andersson Rådmark och Alexander Jansson med sång och gitarr.

– Detta är en sällsynt tillställning att så många gamla skepp tar sig till Vänern och Lidköping, otroligt kul att det har gått att ordna, säger Carolina Hellström, destinationsutvecklare på Destination Läckö-Kinnekulle.