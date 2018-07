Bereder sig på folkfest kring veteranbilarna

Polisen förstärker med bl a hästkrafter

Publicerad tisdag, 03 juli 2018, 11:31 av Redaktionen

Lidköpings kommun, Polisen, Västra Götalandsregionen genom Närhälsan och Skaraborgs sjukhus samt Västtrafik har under våren förberett sig inför att Power Big Meet arrangeras på Hovby flygplats torsdag, fredag, lördag och söndag (resdag).

Folkfesten som omfattar bilträffen och cruisingarna i de centrala delarna av Lidköping under kvällarna, förväntas locka många besökare, vilket kräver förberedelser för att minimera påverkan och säkerställa en god beredskap om trycket på verksamheterna blir stort. Arrangemanget på Hovby – Power Big Meet – arrangeras av en egen organisation som hyr mark av Flygplatsbolaget.

Det är den lokala föreningen ACCS Lidköping som arrangerar cruisingarna.

En nyhet i år är att finbilscruisingen under fredagen kommer att gå runt Nya Stadens torg.

Information kring cruisingarna, vägavstängningar och tider finns på en särskild hemsida – klicka

Kollektivtrafiken kommer att förstärkas på vissa linjer och vara tillfälligt indragen på vissa sträckor under vissa tider. Busstrafiken påverkas under olika etapper från torsdagen den 5 juli till lördagen den 7 juli. Under vissa tider då framkomligheten är svår kommer kollektivtrafiken att vara indragen. Västtrafik kommer även att förstärka busstrafiken med linjerna 15, 16 och 17. Västtrafik rekommenderar personer som tänker resa dessa dagar att planera sin resa. Alla busstider finns i Västtrafiks reseplanerare och i appen Västtrafik To Go. I den senare kan man enkelt köpa sin bussbiljett.

– Den övergripande målsättningen för polisens insatser under Power Big Meet och Törebodafestivalen är att evenemangen ska upplevas som trygga och säkra, säger Mats Bergström, kommenderingschef och polismästare i polisområde Skaraborg.

– De resurser vi sätter in är väl anpassade för att klara uppgiften och vi har också förstärkning från regionen med trafikpolis och rytteri. Vi arbetar främst genom att vara relationsskapande, samtidigt som vi måste kunna sätta gränser när det behövs – till exempel när det gäller ungdomsfylleri och sexualbrott. Men vår förhoppning är att evenemangen i Skaraborg ska bli trevliga och minnesrika för både invånare och tillresande besökare!

Närhälsans vårdcentraler och jourcentral i Lidköping har extra beredskap under evenemanget och är beredda att fördela personal mellan enheterna om behovet skulle uppstå.

– Pressmeddelande