Debatt: SSU svarar MUF – Ni sänker studenternas hopp!

Publicerad måndag, 02 juli 2018, 10:29 av Insändare

– Lampen mot arbetslösheten är en av Socialdemokraternas viktigaste uppgift. Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen har nästan alla ungdomar jobb.

Det skriver Lina Ahl och Gabrijela Pasagic, SSU, som därmed svarar på en debattartikel från MUF

MUF-inlägg 4 juni: Debatt: Hej du nyblivna student!

Grattis alla nyblivna studenter!

Vi i SSU Skaraborg vill passa på att gratulera alla nyblivna studenter, er framtid ser ljus ut. Det är tråkigt att Moderata ungdomsförbundet i sin debattartikel den 4/6 väljer att sänka hoppet hos de ungdomar som nu lämnar skolan för att ta ett steg in på arbetsmarknaden. I stort sett alla ungdomar har idag ett jobb eller någon form av sysselsättning, och ungdomsarbetslösheten är rekordlåg. Det tack vare stora satsningar från den socialdemokratiskt ledda regeringen.

För oss socialdemokrater är kampen mot ungdomsarbetslösheten en av dem viktigaste uppgifterna. Ingen ung ska vara utan sysselsättning. 2014 gick Socialdemokraterna till val på att införa en 90-dagarsgaranti, vilken syftade till att varje ungdom som blir arbetslös ska få stöd direkt och inte vara arbetslös i mer än 90 dagar. Finansdepartementet kan nu konstatera att 90-dagarsgarantin är verklighet, idag går ingen ung utan jobb eller utbildning i mer än 90 dagar. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tio år, men som socialdemokrater är vi inte nöjda för än vi har full sysselsättning. För att nå dit krävs investeringar i utbildning, inte ett ensidigt fokus på skattesänkningar och sänkta arbetsgivaravgifter.

Moderaterna väljer ofta att tala om just sänkta arbetsgivaravgifter. Problemet är att Sverige under regeringens Reinfeldts tid la stor energi vid att just sänka arbetsgivaravgifterna. Ledde det till att fler ungdomar fick ett jobb? Svaret är nej. Enligt en rapport från IFAU, Institutet för Arbetsmarknad och Utbildningspolitisk utvärdering, som publicerades 2013 kostade varje jobb som den sänkta arbetsgivaravgiften skapade upp till 1,6 miljoner kronor.

Vi i SSU förstår att företagen inte automatiskt anställer fler bara för att de får mer pengar. Sänkta arbetsgivaravgifter är en dyr reform som inte skapar fler jobb och som ökar otryggheten på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill istället fortsätta att bland annat satsa på:

Införa utbildningskontrakt för de unga som saknar gymnasieutbildning. En gymnasieexamen har stor betydelse för möjligheten att sedan få ett jobb. Därför är det en klok investering att se till att alla unga klarar gymnasiet. Ett utbildningskontrakt innebär att arbetslösa ungdomar snarast anvisas en individuellt utformad utbildningsplan, där studier kan kombineras med praktik eller arbete, som leder fram till en gymnasieexamen.

Införa bristyrkesutbildningar och en utbyggd yrkesutbildning som utformas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer, samt införa ett kunskapslyft. Bland annat genom fler platser inom yrkesvux, komvux och folkhögskola samt ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

MUF tycker också att man ska ”ombilda nuvarande bidragssystem” med argumentet att det ska behovsprövas och krävas motprestation. Då har nog MUF missat något då även detta är ett tomt slag i luften. Det enda generella bidraget som finns i Sverige är barnbidraget. Alla andra bidrag är behovsprövade och/eller kräver motprestation från den som tar emot bidraget. Dessutom är antalet människor som går på försörjningsstöd eller socialbidrag är den lägsta sedan 1985. Så frågan är vad MUF egentligen vill förändra?

SSU och Socialdemokraterna vill bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att investera i nya jobb och genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka deras löner. Vi vet att det är mycket lättare för unga att få jobb om de har en utbildning. Därför investerar vi i utbildning för att ge fler unga chansen till ett bra jobb. Så grattis alla nyblivna studenter, er framtid ser ljus ut.

Gabrijela Pasagic, Ordförande SSU Lidköping

Lina Ahl, Ordförande SSU Skaraborg och riksdagskandidat