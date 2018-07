Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad söndag, 01 juli 2018, 10:13 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 1 juli

Säljes

Grästrimmer

Bosch grästrimmer. Obetydligt använd. I skick som ny. Pris 800 kr

Tel 0510-541185

28 juni

Skänkes

Armeringsmattor



2 stycken armeringsmattor bortskänkes. Storlek 221×121 cm. Finns i Lidköping

24 juni

Säljes

Bäddsoffa

med tjock madrass, lite använd säljes 2.000:-

Tel 0765-68 64 47 eller 0510-25784

22 juni

Säljes

Retrotält

4-personer. Yttertält 4.0 x 3.85 innertält 3.90 x 1.40. Pris: 500 kronor

20 juni

Säljes

Hyllor

Två vita hyllor Finns i Lidköping. Har swish.

Tel: 0739-71 76 76

16 juni

Säljes

Datorbord

mått 90×50 cm, höj- och sänkbart 70-90 cm. Pris 500 kr.

14 juni

Säljes

Kamera

Nikon D80, Objektiv AF-S Nikkor DX 18-70mm 1:3,5-4,5, Motljusskydd, Fotoväska Crumpler, Välbehållet, lite använt. Pris: 2000:-

Tfn 0735-61 44 84

13 juni

Säljes

Skrivbord

Höj- och sänkbart skrivbord/arbetsbord. Motordrivet. Bordsskivan ca 193 x 106cm som längst men enkel att skruva av för transport eller att bytas ut.. Pris: 500kr.

Tel: 0729-78 38 88

12 juni

Löpes

Kylskåp

Höjd Ca 150-160 cm.

Tel: 0706-22 23 49

11 juni

Säljes

Skåp

Furuskåp. Mycket fint! Längd 133, höjd 174, djup 40 cm. Pris 700 kronor. (Bilden är inte klickbar)

10 juni

Säljes

Gasolgrill

Gasolgrill med nästan fylld gasolkanna. Pris: 300 kr

E-postsvara

9 juni

Säljes

Hatthylla

vintage 50-tal, SM-hyllan. ”Essem” står det på gaveln. 103cm bred 27cm hög 29cm djup. Pris 400kr.

Tel: 0704-77 80 00

8 juni

Säljes

Gasoltuber

Tomma

1 p11 stål 250:-

1 p11 tysk tub 100:-

Tel 0735-31 91 58

7 juni

Uthyres

Partytält

10×4 meter Pris 1.500 kr

Tel: 0730-81 27 16

6 juni

Säljes

Cykelhållare

Thule cykelhållare till lastbågar på biltak. Med nycklar. Pris: 500 kr

E-postsvar: klicka

Säljes

Madrass

Med pocketfjädrar ej använd, till husbil husvagn eller båt 12x160x200 eller 75-80 breda långbäddar Säljes 1000:-

Tel: 0735-31 91 58

Säljes

Gasoltuber



Tomma

1 st Komposit 10, 500:-

1 st Alminium 11, 300:-

1 st Komposit 11, 250:-

5 juni

Säljes

Fiat Punto 1,2

årsm 2001 12,400 mil godkänd besiktning 30/4-18. Bra sommar & vinterdäck. Pris: 7.500:-

4 juni

Säljes

Grästrimmer

Huskvarna 122LD, nypris 2.000 kr, 5 år gammal, obetydligt använd. 800 kr. Finns i Lidköping.

Tel

2 juni

Säljes

Bevattningspump

Ny motor 4 hk Pris 1.500 kr

Tel 0707-99 18 09