Pettsson med Findus och hönor till Stadsträdgården

Publicerad fredag, 29 juni 2018, 07:56 av Redaktionen

På söndag gästar familjeföreställningen Sjung med oss på Pettsons gård Stadsträdgården.

För 26 år sedan spelades den första familjeföreställningen med Pettson och katten Findus. När Sven Hedman som spelar Pettson, fyllde sjuttio år beslutade sig sex musiker och artister för att fira med jubileumsföreställningen Sjung med oss på Pettsons gård. Det är en föreställning där publiken får träffa Pettson och Findus, hönorna, Gunnar Grävling, Gäddan Gert och Tjuren Sture med flera. Förställningen bjuder både på allsång och stor publikmedverkan.

Samtidigt i Stadsträdgården fortsätter satsningen för att lyfta fram den offentliga konsten i Lidköping och Skaraborg. Under dagen kommer skulpturen Vattenbäraren på besök från Tidaholm och med på resan följer även hoppkonstverket You and Me Forever. Dessutom finns Lidköpings konsthall på plats med konstworkshop för barn och unga.

– Sjung med oss på Pettsons Gård har fått fin respons på sin turné runt om i Sverige. Vi är glada att de kommer på besök i Lidköping och tror att det kommer bli en härlig söndag för hela familjen”, säger Lisa Gustafsson, kulturassistent.

Programmet ingår i serien Sommar i Trägår´n i kommunens regi.

Medverkande:

Sven Hedman: Pettson, gitarr och munspel

Fanny Wistrand: Findus och ukelele

Bengt Kyllinge: Hönan Prillan, Gunnar Grävling, saxofon och gitarr

Jan Dahlqvist: Hönan Barbro, Gäddan Gert, elbas, gitarr och trombon

Johan Axelsson. Hönan Sivan, Gustafsson, saxofon, klarinett och gitarr

Mårten Pella: Hönan Vivan, Tjuren Sture, cykel och annan percussion