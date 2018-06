Här är programmet för rockfesten i Stadsträdgården

Publicerad fredag, 29 juni 2018, 07:03 av - Inskickat material

Under lördagen genomförs en av årets stora rockfester i Lidköping. Det vinner Hospice Gabriel på.

Jonas Källsbäck, rockkännare, rockmusiker och arrangör skriver om evenemanget Suffer City:

I ”rocken” döljer sig ett gäng lokala välgörare som tidigare låtit spela in en dubbelvinyl med albumtiteln ”SufferCity In Rock”.

Denna kommer att lagom festivaldatumet också att finnas på samtliga digitala plattformar såsom Spootify iTunes, Google Play mfl, Check It Out! Vinylen trycktes 2016, och resulterade i en trevlig release som sedan dess har blivit tradition.

Plattan är ett tidsdokument över Lidköpings lokala rockscen. Enligt ett gemensamt beslut så går all eventuell vinst till Hospice Gabriel då samtliga band som medverkar på skivan har lokalanknytning och medverkar för en god sak. Så länge det finns vinyler kvar att sälja så kommer priset att vara minst 150:-, det är välkommet att betala långt över minimisumman, alla bidrag tackas innerligt för.

Likaledes gäller för de vinster som inbringas via årets digitala skivsläpp. Nu i år har vi expanderat i flertalet artister som sluter upp, samt vart de hör hemma geografiskt.

Årets Upplaga av festivalen ”SufferCity In Rock 3.0” bjuder på följande Lineup:

14:00 – 14:30 MARIA BOHM

14:40 – 15:10 PIN STRIPES

15:20 – 15:50 VOLSTER

16:00 – 16:30 ADAMAH

16:40 – 17:10 GOLVAD

17:20 – 17:50 HUSH

18:00 – 18:30 K.A.Z

18:40 – 19:10 RED TAIL

19:20 – 19:50 SHAPE OF THE NEW SUN

20:00 – 20:30 JACKIES FREAKSHOW

20:40 – 21:10 S.O.R.M

21:20 – 22:00 MEAN STREAK

22:10 – 23:00 SAFFIRE