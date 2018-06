11,6 miljoner från staten till Lidköping

Välfärdmiljarderna har nu preliminärt fördelats, även om kommunerna får räkna i miljoner i stället för miljarder.

Lidköping får 11,63 miljoner kronor (295 kronor per invånare) och Skara nästan lika mycket. Stödet till Götene blir knappt hälften så stort. Mellan en och två miljoner går till Grästorp och Nossebro, medan Vara får drygt fyra miljoner kronor.

Det är en preliminär fördelning som gjorts för 2019.

Fördelningen baseras på antalet asylsökande 31 maj och antalet kommunmottagna 2014 till maj 2018. Jämfört med 2018 fördelas 2019 ytterligare 2 av de 10 välfärdsmiljarderna, totalt 5 miljarder kronor, utifrån folkmängd via anslaget för kommunalekonomisk utjämning, med ett enhetligt belopp per invånare. År 2021 kommer samtliga 10 välfärdsmiljarder fördelas per invånare via den kommunalekonomiska utjämningen.