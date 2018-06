Hört på stan: Det måste man ha på midsommar: Citron

Publicerad torsdag, 21 juni 2018, 13:00 av Björn Smitterberg

En del tycker midsommarstången är det viktigaste. Och det är ju i dag – dan före dansdagen – lämpligt väder för grodor.

Redaktören är inte så mycket för spelemän från Skaraborg, eller att hoppa som groda.

Men det kan vara kul att umgås med folk. Det blir ju ett umgänge i verkliga livet.

IRL – brukar det förkortas när det händer i verkliga livet och inte på nätet.

GDPR har satt myror i huvudet på alla som velat ta ansvar för vad som finns på nätet och i datorer.

EPR är nästa. Redaktören förstår ännu ingenting. Men det handlar om upphovsrätten. Den har vi på Lidköpingsnytt varit noga att följa genom alla år. Men den innehåller också något annat – skatt på länkning. Och hur den ska fungera verkar ännu helt obegripligt.

Redaktören hoppas för övrigt att läsarna trivs med den nya utformningen av sidan. Saknar du något?P Hör av dig.

Ibland är man korkad.

Riktigt korkad. Så detta är en regnvåt pudel från redaktörens sida.

I triathlontävlingar, som den i söndags i Lidköping, körs cykeldelen ofta i flera varv. Det är bra för publiken, men det är lite svårt att hålla isär de olika tävlande. I flera fall är det spännande där cyklister verkligen jagar varandra i grupper. Då var det enligt redaktören extra spännande att kunna följa cyklisterna som hade sina namn där ryggen slutar i annan kroppsdel.

Detta uttryckte redaktören på ett korkat sätt, och förstod först senare att det upplevdes sexistigt och togs bort. Några hörde av sig. Tack för det. Den exakta formuleringen har redaktören suddat ur sitt minne men dumt blev det bara för att han inte tänkte sig för.

En riktig ursäkt är på sin plats. Bara att bita i den sura citronen.

Statistik kan väl värma i sommarkylan?

25 miljarder kronor netto satte hushållen in på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.

Inte riktigt allt kom från redaktören…

Mer än så här blir det inte i dag. Jo, kanske en: Det är en elev som undrar varför bara läraren ska ha rätt att prata i skolsalarna, läraren stör ju konversationen!

En riktigt Glad Midsommar tillönskas.