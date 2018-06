Debatt: Varför följer inte kommunen sina egna råd?

Publicerad söndag, 17 juni 2018, 06:58 av Insändare

I en insändare ifrågasätts kommunens förmåga att hantera sina egna råd när det gäller måsfåglarna.

I centrala Lidköping blir det bara fler och fler måsar med allt vad det innebär.

Lidköpings kommun har gått ur med info om hur man bör agera som fastighetsägare och många har säker följt dessa anvisningar, men det hjälper ju inte om grannfastighetens ägare inte agerar.

Själv bor jag mitt emellan Framnäs City och De la Gardie/Rudenschöldskolan, här kan man se hur olika fastighetsägare lyckas följa Kommunen instruktioner om hur man hanterar måsar och deras bo.

Vid Framnäs City ser man sällan/aldrig en mås, men vid De la Gardie/Rudenschöldskolan finns det hur många måsar som helst (30-50st) på taken. Samma situation gäller vid Idrottens Hus som har hur många måsar som helst på taken medan grannfastigheten tvärs över gatan (Volvo) inte har några måsar på taken.

Varför skall det vara så svårt för Lidköpings Kommun som fastighetsägare att följa de råd som de själva har upprättat, nej skäms Lidköpings Kommun och upp till bevis. Ta tag i era egna fastigheter så vi som bor grannar med dom inte får problem på grund av att ni inte agerar.

Mvh Ali Ben Hass El