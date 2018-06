”All Time High” på bostadsrätter i Lidköping i maj

Publicerad fredag, 15 juni 2018, 09:33 av Björn Smitterberg

Aldrig tidigare har bostadsrätter i Lidköping kostat så mycket som nu. 13.239 kronor betalades i snitt per kvadratmeter i maj, vilket kan jämföras med tidigare högsta pris 12.770 i april och ungefär lika mycket i april förra året.

I januari i år var snittpriset 10.867 kronor per kvadratmeter. En betydande ökning har alltså skett under de första fem månaderna i år.

Det här framgår av Mäklarstatistiks sammanställning över försäljningspriser.

Priserna på villor fortsätter dock att backa. De är i genomsnitt nu på samma nivå som i november 2016. Toppen på prisutvecklingen för villor i Lidköping passerades i december.

De senaste tre månaderna har 65 villor bytt ägare i Lidköping till ett snittpris på 20.771 kronor per kvadratmeter – i snitt 2,7 miljoner per fastighet. Under tremånadersperioden har priserna sjunkit med 3,4 procent.

Fritidshus har de senaste tre månaderna betalats med i snitt 37.432 kronor per kvadratmeter, men bara sju affärer har gjorts och det är för lite för att ge en rättvisande statistik på prisutvecklingen. Det är dock betydligt över snittpriset om man ser över tolv månader.

I landet som helhet är förändringarna i priserna små.

