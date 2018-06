Bandy: Så spelas allsvenskan

Publicerad onsdag, 13 juni 2018, 14:12 av Björn Smitterberg

Den andra säsongen av Bandyallsvenskan stundar. Lördag 3 november är det premiär för Bandyallsvenskan. LAIK inleder borta.

Under säsongen 2017/18 spelades den första upplagan av Bandyallsvensken. Serien blev en sportslig succé med många jämna och spännande matcherna. Serien var såpass spännande att kvallagen både upp och ner inte blev klara förrän i sista omgången.

Dessutom blev vinnaren av den nästhögsta serien för första gången direktuppflyttad till Elitserien. De första vinnarna blev Frillesås BK, som dessutom fick sällskap av Falu BS som tog sig till Elitserien via kval.

– Intressant är att till kommande säsong spelar fem nya lag i Bandyallsvenkan, säger förbundets tävlingsansvarige Micael Eriksson.

De nya lagen i Bandyallsvenskan är AIK, IFK Rättvik, Kalix BF, Katrineholm Bandy och TB Västerås.

De två första omångarna och annandagsmatcherna är fastställda. Under vecka 25 planeras resten av spelprogammet att offentliggöras.

3/11 Ljusdals BK – Peace & Love City Bandy

3/11 IFK Rättvik – Katrineholm Bandy

3/11 IFK Kungälv – IF Boltic

3/11 Örebro SK – Lidköpings AIK

3/11 Åby/Tjureda IF – Tranås BoIS

3/11 Nässjö IF – Gripen Trollhättan BK

4/11 Kalix BF – Västanfors IF

4/11 TB Västerås – AIK

9/11 Gripen Trollhättan BK – Åby/Tjureda IF

9/11 Nässjö IF – IFK Kungälv

10/11 Västanfors IF – AIK

10/11 Katrineholm Bandy – Ljusdals BK

10/11 IFK Rättvik – TB Västerås

10/11 Lidköpings AIK – IF Boltic

10/11 Tranås BoIS – Örebro SK

26/12 AIK – Kalix BF

26/12 Västanfors IF – Ljusdals BK

26/12 Peace & Love City Bandy – IFK Rättvik

26/12 Katrineholm Bandy – TB Västerås

26/12 IF Botic – Örebro SK

26/12 Lidköpings AIK – Åby/Tjureda IF

26/12 Tranås BoIS – Nässjö IF

26/12 Gripen Trollhättan BK – IFK Kungälv