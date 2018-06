Turistnäringen hoppas på bra sommar

tisdag, 12 juni 2018

Den västsvenska besöksnäringen tror på fler gäster och bättre omsättning under sommaren 2018 jämfört med 2017. Det visar Besöksnäringsindex, som är Turistrådet Västsveriges årliga mätning av näringens förväntningar. Det övergripande indexet når 2018 72 – att jämföra med 2017 års index på 67.

Besöksnäringsindex räknas fram utifrån ett frågeunderlag som besöksnäringsverksamheter ur Turistrådet Västsveriges affärssystem får svara på via en årlig webbenkät. Det finns en stor optimism hos de tillfrågade verksamheterna – oavsett om det gäller förväntad omsättning, investeringar, antal gäster eller förväntat antal arbetade timmar.

– Det känns glädjande att Besöksnäringsindex fortsätter ligga på en hög nivå. Det gynnar alla oss som verkar inom besöksnäringen, och spiller så klart också över på andra branscher – inte minst handeln, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Allra mest positiva av de tillfrågade är restauranger och caféer. 6 av 10 svarande företag inom detta segment förväntar sig en ökning när det gäller besöksvolymer och omsättning sommaren 2018 jämfört med 2017. Övriga tror, med något enstaka undantag, på en lika bra sommar som 2017.

– Turistrådet ser Besöksnäringsindex som en bra barometer för det allmänna läget i Västsveriges besöksnäring. Svarsfrekvensen bland de tillfrågade ligger nära 60 procent, vilket säkerställer undersökningens trovärdighet som en bra indikator, säger Fredrik Lindén.

2017 blev det tredje rekordåret i rad för den västsvenska besöksnäringen när det gäller antal gästnätter, som då uppgick till strax över 9,6 miljoner. Den positiva trenden har fortsatt även in i 2018. På hotell, stugbyar och vandrarhem har det gjorts 2 % fler övernattningar under januari-april, än under motsvarande period 2017.