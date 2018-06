Hört på stan: Hur ska Sverige firas?

Publicerad fredag, 08 juni 2018, 11:45 av Björn Smitterberg

Det tunnade till slut ut rejält i åskådarleden i Stadsträdgården på nationaldagen. Firandet trocklas in i allt mer utdelning av priser och stipendier.

Här fanns alldeles utmärkta artister på scenen att titta på, men det som tog mest tid var utdelningen av kommunala belöningar.

Flytta på de här utdelningarna, de kan ske på en egen festkväll på Dina-scenen och låt oss fira Sverige på nationaldagen. Och se för all del till att det finns någon eller några flagghissare på plats. Det är ju ett fint evenemang, som bryts ned av långa inslag som borde få sina egna hyllningar. Och låt drillsektionen stå på scenen när Stadsmusikkåren spelar. Nationaldagen handlar om vissa traditioner, och inte om andra. Att hälsa nya svenskar har dragits i skymundan i Lidköping. Till det bjuds inte allmänheten in längre.

Kanske skulle man ha en egen festlighet i Stadsträdgården då idrottare och andra belönade får vara med. Under andra former. Varför inte ordna tävlingar där klubbar får tävla mot varandra i ”nonsensporter”?

Redaktören mötte för övrigt en förvaltningschef innan firandet på nationaldagen. Denne kom helt fritidsklädd, trots att det ofta varit han som fått klara av utdelningen av belöningar för att den politiska ledningen valt att åka till sommarstugan.

– Ska du inte vara på Dinascenen, frågade redaktören.

– Nej, inte i år. Det är valår då vill politikerna själva vara på scenen!

Ett utmärkt exempel på turistmagnet på Nya Stadens torg:

I det soliga vädret på Nya Stadens torg tog redaktören den här bilden – och det är ju oemotståndlig turistreklam. det är Anna Ohlin-Ek, sedan några månader turistdirektör och chef för Destination Läckö-Kinnekulle som låter solen gassa och struten glassa. Vad är väl turistreklam med rådhuset jämfört med den här bilden?Jadå, det kom lite protester mot fotograferingen – men som Lidköpings mest kända (?) papparazzifotograf får man stå ut med protesterna.

Håll Sverige rent.

Ja vi borde hjälpas åt.

För politikerna i kultur- och fritidsnämnden kan en fråga vara hur Framnäsbadet ska hållas rent.

Många fåglar tror att det är fågeldammar att simma i, och lämna sina spår i. Andra fåglar tycker att gräsmatten vid badet, där vi människor vill sola, är utmärkt plats att lämna spår.

Det har varit en fin sommar i vår. Nu finns det regn i långtidsprognoserna. Hoppas inte det blir lika långvarigt. Men det påminner redaktören om historien från den tid det började förekomma toppless, alltså bikini där överdelen slopats. Indignerat klagar mannen över de lössläppta modet men får skäll av hustrun när han säger att han måste kontrollera om uppgifterna om toppless är riktiga.

God Helg.