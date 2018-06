Rockford-besök i Lidköping

Publicerad onsdag, 06 juni 2018, 10:24 av Redaktionen

Under veckan gästar Hana Hinkle, från University of Illinois College of Medicine Rockford Högskolan i Skövde, Lidköpings kommun och olika verksamheter inom sjukvården i Skaraborg. Hon är också nyfiken på vad samarbetet ska kunna ge.– Vi är exalterade och ser fram emot att komma igång, sa Hana Hinkle själv, under tisdagens pressträff.

Under eftermiddagen fick Hana besöka Skogsgläntan och Ågårdens vårdcentral för att lära sig mer om dess verksamheter. Dagen avslutades med ett möte med Lidköpings kommunalråd Jonas Sundström och Kajsa Ezelius tillsammans med Lidköping & Skaraborgs internationella affärsutvecklare Linnea Bengtsson.

Anledningen till att Hana besöker Skaraborg är att det finns ett nytt samarbete mellan Högskolan i Skövde och University of Illinois, College of Medicine i Rockford.

Det nya samarbetet med University of Illinois, College of Medicine i Rockford ska amerikanska läkarstudenter lära sig mer om det svenska välfärdssystemet med fokus på hälso- och sjukvård. Framöver finns även planer för att sjuksköterskestudenter, lärare och forskare från Högskolan i Skövde ska kunna resa västerut för erfarenhetsutbyte. Nu är det dags för uppstart.

Besök vid Vård & Omsorg. Från vänster: Susanne Andersson, Paula Evertsson, Catharina Gillsjö och Hana Hinkle.

Catharina Gillsjö, som själv disputerat i USA och som nu jobbar som lektor i omvårdnad, ser fram emot att avtalet med universitetet i Illinois nu ska omsättas i praktiken.

– Tanken är att vi till att börja med ska hjälpa amerikanska studenter till fältstudier i Sverige, exempelvis inom mobil närvård. Det större syftet är att de amerikanska studenterna ska få en inblick i hur den svenska hälso – sjukvården fungerar, berättar Catharina Gillsjö.

Det pågående samarbete som finns mellan De la Gardiegymnasiets vård –och omsorgsprogram och främst med SwedishAmerican sjukhuset i Rockford har öppnat upp dörren för det nya samarbetet.

– Hälso -och sjukvårdsområdet fortsätter att vara ett lyckat område att samarbeta inom och vi har båda mycket att lära och utbyta med varandra, säger Linnea Bengtsson.