Debatt: Hej du nyblivna student!

Publicerad måndag, 04 juni 2018, 13:25 av Insändare

– Du som nu tar studenten kommer att ställas inför stora prövningar och val. Det är sannerligen inte lätt att veta vilka steg man ska ta härnäst i livet.

Det skriver Felix Hansson i distriktsstyrelsen för MUF i en debattartikel.

Nu har du precis sprungit ut, på din stora dag. Det där språnget är inte bara ett språng ut från dina tre år på gymnasieskolan, utan ett språng ut i världen och vuxenlivet. Du kommer nu att ställas inför stora prövningar och framförallt stora val. Det är sannerligen inte lätt att veta vilka steg man ska ta härnäst i livet. En del väljer att börja studera på högskola eller universitet medan andra faktiskt vill jobba direkt efter skolan. Att ungdomar har viljan att skaffa sig ett arbete och bidra till samhället är mycket glädjande. Något som är mindre glädjande är att alltför många ungdomar inte lyckas skaffa sig ett jobb att gå till.

Det finns många faktorer som bidrar till att du riskerar att bli arbetslös när du nu slutat gymnasiet. Vi vill inte göra dig ledsen, men tyvärr håller Sveriges regering just nu på att göra det mycket svårare för företag att anställa dig. För det är just företagen som faktiskt skapar jobb, inte vi politiker. Vår uppgift är att underlätta och ge företagen bra förutsättningar att utvecklas, växa och därmed också kunna anställa fler människor.

För att åstadkomma just detta krävs ett antal åtgärder. Vi vill:

– Slopa arbetsgivaravgiften för dig och alla andra som är under 23 år. Arbetsgivaravgiften är en avgift företagen betalar för dig, utöver skatten på din lön. En slopad arbetsgivaravgift skulle innebära att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och att fler vill anställa dig. Ett tydligt exempel på att detta fungerar är att avgifterna för unga halverades under Alliansens regeringsår vilket fick till följd att fler ungdomar anställdes. Tyvärr har nuvarande regering börjat trappa upp avgifterna igen och många aktörer har blivit tvungna att säga upp ungdomar som jobbar.

– Avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Dessa regler är idag endast en bromskloss för de som vill utvecklas och förändra sitt arbetsliv. Inte har väl du planerat att arbeta hela ditt liv på en och samma arbetsplats? Detta är ett förlegat system där de som faktiskt väljer att byta arbete hamnar i kläm. Ett avskaffande av turordningsreglerna skulle innebära ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.

– Att de första 500.000 kronorna du tjänar i ditt liv ska vara skattefria. Det ska löna sig att jobba! Detta skulle öka incitamenten och ungdomars vilja att arbeta. Det är just viljan att arbeta som behövs. Arbete är ingenting man får utan någonting man skaffar sig.

– Att skolan ska utformas mer efter arbetsliv och näringsliv, så att framtida studenter får en ännu lägre tröskel till arbetsmarknaden än du. För att uppnå detta kan man till exempel erbjuda samtliga gymnasieprogram frivillig praktik. Ingen ska tvingas till det men alla ska få möjligheten.

– Ombilda nuvarande bidragssystem, till ett system där ett bidrag behovsprövas för varje enskild individ samt är tidsbegränsat. Detta för att bidragstagaren som motprestation ska göra sig redo för arbetsmarknad och undvika att hamna i ett långt bidragsberoende.

Vi är övertygade om att du är enig med oss om att arbete är någonting bra. Att man idag har en hög beskattning av till exempel alkohol och tobak kan vi iallafall förstå logiken bakom. Med det i tanken blir en hög skatt på arbete väldigt svårbegriplig. Regeringen Löfven håller just nu på att straffbeskatta dig och dina kompisar som vill arbeta. Tänk på det när du för första gången går till valurnan i höst. Det är du som är Sveriges framtid. Var stolt över det och ha en trevlig sommar!

– Distriktsstyrelsen Moderata Ungdomsförbundet Skaraborg/Felix Hansson