Dambandy: Elitseriestarten spikad

Publicerad måndag, 04 juni 2018, 14:27 av Redaktionen

Villa Lidköpings damer i elitseriebandyn inleder seriespelet den 10 november borta och har första hemmamatchen hemma veckan efter.

Så här spelas de första omgångarna:

Lördag 10 november

Sandvikens AIK – Skirö AIK

Skutskärs IF – Kareby IS

AIK – Villa Lidköping BK

Söråkers IF – Västerås SK

Lördag 17 november:

Västerås SK – AIK (Spelas 14/11 p.g.a. evenemang i arenan)

Villa Lidköping BK – Söråkers IF

Skirö AIK – Skutskärs IF

Kareby IS – Sandvikens AIK