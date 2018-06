Bandy: Premiär för Villa 19 oktober

Publicerad fredag, 01 juni 2018, 10:39 av Redaktionen

De två första omgångarna och annandagsmatcherna är fastställda i herrarnas Elitserie 2018/19.

Elitserien tjuvstartar fredag 19 oktober med att Villa Lidköping och Tellus möts i Lidköping.

Dessutom bryts matchen mellan Västerås och Vänersborg ur och spelas tisdag 23 oktober i ABB Arena. Den ”riktiga” premiäromgången spelas 26-27 oktober.

Det skriver bandyförbundet i ett pressmeddelande, som även meddelar att det fullständiga programmet kommer nästa vecka.

– Med två nykomlingar i Elitserien så ser spelschemat spännande ut inför säsongen. Storsatsande Villa Lidköping möter numera etablerade Tellus på hemmaplan, i fjol gick Tellus segrande ur samma match och i år vill Villa Lidköping ta revansch. Även matchen mellan Västerås och Vänersborg gör att det blir en bra start på säsongens Elitserie, säger Per Selin, ligachef för Svensk Elitbandy.

19/10 Villa Lidköping BK – IK Tellus

23/10 Västerås SK – IFK Vänersborg

26/10 Broberg/Söderhamn IF – Vetlanda BK

26/10 Hammarby IF – Villa Lidköping BK

26/10 IK Sirius – IK Tellus

26/10 Sandvikens AIK – Västerås SK

26/10 Falu BS – Bollnäs GIF

27/10 IFK Motala – IFK Vänersborg

27/10 Edsbyns IF – Frillesås BK

26/12 Bollnäs GIF – Edsbyns IF

26/12 Broberg/Söderhamn IF – Sandvikens AIK

26/12 IFK Vänersborg – Villa Lidköping BK

26/12 IK Sirius – Falu BS

26/12 IK Tellus – Hammarby IF

26/12 Vetlanda BK – Frillesås BK

26/12 Västerås SK – IFK Motala

Fullständigt serieprogram planeras bli officiellt fredag 8 juni.