Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Trädgårdsmöbel, svets, bostad, båtvagn

Publicerad onsdag, 30 maj 2018, 10:36 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 30 maj

Säljes

Trädgårdsmöbel

Bord och fyra stolar i mörkgrön plast säljes. Gruppen är felfri. Pris 500 kr

Ring 0702-41 80 82

27 maj

Säljes

Båtvagn

Båtvagn i Lidköping Pris 6.500:- (bilden är inte klickbar)

Tel 0707-44 11 52

24 maj

Säljes

Svetsmaskin

ESAB LKA 150 (Mig), 2 tuber a´5l + tillbehör. Pris 6.000.- .

tel.0702-50 30 26 (efter kl.19)

23 maj

Bostad

sökes

av pigg pensionär. Önskar hyra en mindre, möblerad lägenhet från 1 juli för kortare eller längre period. Jag blir bostadslös då p g a försäljning och magasinerar mitt bohag. Bostadskön är lång o i väntan där hoppas jag kunna lösa min bostadssituation genom andrahandsboende. Är skötsam och både djur- och rökfri.

Vill ni ha någon som vaktar hemmet o kan vattna blommor så tveka inte utan ring mig.

Tel: 0738-35 80 43

21 maj

Säljes

Gas0lgrill

Fungerande m tub. 300 kr. Hämtas i Lidköping (Bilden är inte klickbar)

Tel 0703-151493

Säljes

Kristallkrona

Pris 999:-

Tel: 0708-69 65 02

18 maj

Säljes

TV

22 tum Husvangs LedTV Finnlux 22FLHD930LH För husvagn eller stugan. Bruksanvisning, Fjärrkontroll. Lidköping. 800kr

Tel 0739-06 75 30

Säljes

Kulo Ekrk

4xi.5 25 m 3×1,5 60m finns i Lidköping. 200 kr

Tel 0703-15 14 93

15 maj

Säljes

Gräsklippare

Begagnad motorgräsklippare Klippo i bra skick. Pris 5.000 kr

Säljes

Musik-/elektronikskåp

Skåpet är från Rovico i mahognyfärg och mycket välaktat. Pris 500 kr

Tel 0736-27 26 68

13 maj

Säljes Sänggavel

Bredd: 192 cm Höjd: 107 cm Inköpt på EM-möbler. Pris: 400 kr

11 maj

Säljes

Bil

Hyundai Accent 1997. Välservad, går bra. Kamrem bytt nyligen. Bromsar bytta. en ägare. 12.500 mil. Året runt-däck medföljer. Pris 9.800:-.

Tel: 0760-331024

7 maj

Säljes

Björkved

Nyhuggen. två kubikmeter. 950 kronor.

Säljes

Golfvagn

Golfvagn Max med flask och paraplyhållare i bra skick. 600:-

Säljes

Gammal burk

Ergo cacao. Hämtas i Lidköping. 200 kr (Bilden är inte klickbar)

Tel 0733-66 10 38

4 maj

Säljes

Sittgrupp

En soffa med 3 sitsar, 2 soffor med 2 sitsar, en fåtölj samt ett bord. Finns i Lidköping. Allt för 300 kr eller 75 kr per del.

3 maj

Säljes

Mobiltelefon

Nokia 5. Mobil. Inköpt hösten 2017. Nypris 2.295. Funkar utmärkt. Skal. Pris: 1.100

Tel: 0738-35 80 43

2 maj

Skänkes

Knäcksten

gratis. Avhämtas i Lidköping.

1 maj

Säljes

Gasolgrill

Finns Järpås. 500 kr.

Tel. 0705-75 70 15