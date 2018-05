Om du söker mörkret i sommar; Här är sommarens filmpremiärer

Publicerad tisdag, 29 maj 2018, 13:23 av Björn Smitterberg

Folkets Hus kör på hela sommaren och häromdagen kom det en lista över alla filmer som får premiär i sommar.

Här är listan:

8 juni Jurassic World: Fallen Kingdom

8 juni Kärlek över haven

15 juni Love, Simon

15 juni På Chesil Beach

20 juni Den blomstertid nu kommer

27 juni Ocean’s 8

29 juni Biet Maya – på nya honungsäventyr

29 juni Leaning Into the Wind

29 juni Sicario 2: Soldado

4 juli Ant-Man and the Wasp

6 juli Los Bando

6 juli The First Purge

12 juli Skyscraper

13 juli Hotell Transylvanien 3

18 juli Mamma Mia! Here We Go Again

27 juli Hereditary

3 augusti Mission: Impossible – Fallout

31 augusti Superhjältarna 2

Klockslag för varje speldag finns i Lidköpingsnytt under ”Mötesplatsen” som uppdateras varje dag.