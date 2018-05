Centerns förslag till ekonomisk plan: Lägg ned Kultur & Fritid

Publicerad tisdag, 29 maj 2018, 16:32 av Björn Smitterberg

Centerpartiet i Lidköping presenterar i dag ett textmässigt omfattande förslag till ekonomisk plan för Lidköpings kommun de kommande tre åren. Ett av förslagen som inte hörts från andra partier (än) är att göra det möjligt att bygga en ny idrottsarena i Vinninga. Här finns förslag sedan tidigare men detta har kört fast i hanteringen bl a i Stadshuset.

Det här är den kortfattade versionen:

Satsningar under planperioden för att utveckla kommunen

– Byggnation av ny högstadieskola på Dalängen med början 2021.

– De la Gardiegymnasiet tar Rudenschöldskolan i anspråk.

– Byggnation av demenscentrum.

– Byggnation av badhus i samband med övrig utveckling av Framnäsområdet.

– Idrottsanläggning för utomhusidrott på lämpligt ställe i staden i samverkan med idrottsföreningarna och som byggs och drivs av föreningarna själva.

– En ny museibyggnad som rymmer samtliga museiverksamheter i kommunen, byggnaden placeras i eller i närheten av Rörstrandsområdet.

– Möjliggöra för arenabygget i Vinninga.

– Medel avsätts för att stimulera satsningar i småorterna och landsbygden.

För att finansiera detta kommer vi dels vara tvungna att lösgöra bundet kapital samt avyttra en dela av kommunens befintliga fastighetsbestånd. Och kanske viktigast att få flera av satsningarna föreningsdrivna och att vi söker samverkan med andra aktörer som är villiga att bygga anläggningar i kommunen.

Alla förslag motiveras i en längre version. I den står (Obs att det är utdrag och ej komplett):

– Kostnader för människor i utsatta situationer har ökat dramatiskt de sista åren. Detta tillsammans med olika räknefel och omvärldsfaktorer gör att nämndens ekonomi är ansträngd. En slutsats man kan dra är att delar av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter under en längre tid varit underfinansierade.

– Vård och omsorg står inför stora demografiska förändringar i framtiden där fler äldre skapar utmaningar, men omställningsarbetet som hittills gjorts inom äldreomsorgen har varit lyckosamt. Nu kommer en utmaning med att utveckla omsorgen så att fler vårdtagare kan öka utan att kostnaderna stiger drastiskt.

Barnomsorg, förskola, låg- och mellanstadier har Lidköping under flera decennier lyckats bra med att utveckla. En politisk samsyn mellan blocken att skapa

barnens bästa skola är gällande och detta har lyckats på ett utmärkt sätt, däremot saknas det alternativa driftsformer, valfriheten för barn och föräldrar är begränsade till de kommunala skolorna.

Dessutom tycks aldrig majoriteten komma i fas med byggandet av nya skolor och förskolor. En långsiktig strategi för hur skolor och förskolor skall utvecklas och byggas i kommunen behövs. Vi uppfattar att fokus legat på barn i de lägre åldrarna och att utvecklingen kring högstadieskolorna varit eftersatt under en längre tid.

Därför vill vi göra en riktad satsning på högstadieskolan.

Att bibehålla en god kvalité på mat och städ i barnomsorgen och skolan är självklart för Centerpartiet. Vi vill under inga omständigheter ge avkall på upphandling av närproducerad mat, tillagning i tillagningskök och frekvensen på städningen i skolan. Vår ambition är fortsatt att barngrupperna måste minska under perioden.

För att kommunen skall utvecklas och växa och nå målen på 45.000 invånare 2030 så måste vi ha mark tillgänglig för verksamheter och bostadsbyggande i hela

kommunen. Det är viktigt att planer, bygglov och andra tillståndsprövningar sker snabbt för att locka företagsetableringar och byggande av bostäder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför stärkas upp med personella resurser.

Fokus på närproducerade livsmedel och satsning på god kvalité på råvaror och tillagning av den offentliga maten så nära de som ska äta den som möjligt.

Ge landsbygdsutvecklingsprojektet ytterligare medel för projekt om närproducerad mat och kommunal upphandling.

Skapa utrymme inom budget för näringslivsbefrämjande åtgärder och mer riktade insatser för jobbskaparna tillsammans med tillväxtbolaget.

För att bli en än mer attraktiv ort att bo på måste vi ta höjd i budgeterna framåt för att medfinansiera en rejäl upprustning av Kinnekullebanan. Kommunen måste hela tiden sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare, alla som arbetar i kommunen skall känna sig hörda, sedda och uppskattade.

Satsning på småorterna är självklar. Det är dags att göra verkstad av handlingsplan för landsbygden som antogs av fullmäktige under förra mandatperioden och utveckla småorterna enligt programmets intentioner.

Det stora värde som kommunen äger och förvaltar i form av fastigheter måste få en stringentare uppföljning och vi föreslår därför att fastighetsförvaltning läggs under en egen nämnds förvaltning.

Den mest omfattande förändringen vi föreslår är på kultur- och fritidsområdet. Vi föreslår att Kultur- och fritidsnämnden omorganiseras och att kulturförvaltningen

läggs in under utbildning. Det ekonomiska läget talar emot att bilda en ny nämnd för kulturen. Centerpartiet föreslår därför att kultur övergår till utbildningsnämnden och hamnar under den förvaltningen. Skälet till detta är bland annat att man gjort det i andra kommuner med lyckat resultat.