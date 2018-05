Villaspelare i landslagstrupp

Publicerad fredag, 25 maj 2018, 16:12 av Björn Smitterberg

Förbundskaptenen Svenne Olsson har tagit ut sin observationstrupp inför säsongen. I den 33 namn starka truppen återfinns en del nya och nygamla spelare.

En ny landslagssäsong ska påbörjas och för herrlandslaget är det stora målet VM på hemmaplan i Vänersborg, som spelas i månadsskiftet januari-februari. På vägen dit ska ett antal läger, matcher och turneringar avverkas för att ta ut och spela ihop laget som ska spela hem VM-guldet till Sverige.

– Det här är självklart baserat på föregående säsongs prestationer. Vi har gjort ett val att flytta upp yngre spelare i truppen. Lägret i september kommer att andas lite yngre. I landslaget är vi hyfsat klara med generationsväxlingen men det ska bli spännande att se vilka som tar klivet, säger förbundskapten Svenne Olsson.

I mitten av december ska Svennes mannar möta Ryssland, Finland och Norge i en fyrnationsturnering.

– Då har Svenska Cupen, World Cup och Elitserieinledningen avverkats och en helt ny uttagning kommer att ske, säger Svenne.

Våra mest talangfulla spelare är uttagna tillsammans med den stomme som har funnits senaste åren. Det är ett steg i att vi föryngrar och fyller på med yngre spelare som har gjort bra ifrån sig i sina ungdomslandslag, säger Per-Anders Gustafsson, ordförande för landslagskommittén.

Säsongsplan::

September, Läger och landskamper mot Finland i Vetlanda

December, Fyrnationsturnering

Månadsskiftet januari-februari, VM i Vänersborg

Truppen:

Målvakter (klubb och moderklubb)

Anders Svensson Edsbyns IF IFK Rättvik

Jesper Thimfors Villa Lidköping BK Otterbäckens BK

Joel Othén Sandvikens AIK Skutskärs IF

Patrik Hedberg Hammarby IF Falu BS

Utespelare

Adam Gilljam Hammarby IF Brobergs IF

Christoffer Edlund Sandvikens AIK Vetlanda BK

Christoffer Fagerström Hammarby IF Vargöns BK

Daniel Berlin Sandvikens AIK IK Sirius

Daniel Johansson Vetlanda BK Vetlanda BK

David Pizzoni Elfving Hammarby IF Gustavsbergs IF

Emil Viklund IFK Vänersborg Nyborgs SK

Erik Pettersson SKA Neftyanik Söderfors GoIF

Erik Säfström Sandvikens AIK Örebro SK

Felix Pherson Villa Lidköping BK IFK Rättvik

Jesper Eriksson Villa Lidköping BK Örebro SK

Jesper Jonsson Hammarby IF Åby/Tjureda IF

Joakim Andersson Villa Lidköping BK Vetlanda BK

Joel Broberg Villa Lidköping BK Villa Lidköping BK

Johan Löfstedt Villa Lidköping BK Vetlanda BK

Kasper Milerud Bollnäs GIF Spånga/Bromsten BK

Linus Pettersson Sandvikens AIK IFK Motala

Ludvig Johansson Villa Lidköping BK Villa Lidköping BK

Martin Johansson Villa Lidköping BK Otterbäckens BK

Martin Karlsson Villa Lidköping BK Villa Lidköping BK

Martin Landström Västerås SK Tranås BoIS

Oscar Wikblad Edsbyns IF Edsbyns IF

Patrik Sjöström Jenisej Örebro SK

Per Hellmyrs Bollnäs GIF Edsbyns IF

Pontus Blomberg Hammarby IF Vetlanda BK

Robin Öhrlund IFK Vänersborg Örebro SK Ungdom

Simon Folkesson Västerås SK Örebro SK

Simon Jansson Västerås SK Köpings IS

Stefan Edberg Västerås SK Västerås SK