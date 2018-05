Mamma Mia: Here We Go Again – biljetter ute nu!

Publicerad torsdag, 24 maj 2018, 12:09 av Redaktionen

Äntligen är tidernas kanske största feel good-film tillbaka på bioduken.

Redan har Folkets Hus börjat sälja biljetter – premiären är den 18 juli. Det kan bli rusning

Tio år efter Mamma Mia! The Movie återvänder vi till den grekiska pärlan Kalokairi i en ny musikalfilm med nya låtar baserade på ABBAs låtskatt.

Mamma Mia! Here We Go Again tar åskådarna tillbaka till det förflutna för att berätta historien om hur allt blev som det blev.

Nya stjärnskottet Lily James axlar huvudrollen som unga Donna.

I rollerna i övrigt:

Meryl Streep, Christine Baranski, Lily James, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Andy Garcia, Dominic Cooper, Cher.