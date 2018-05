Lidköping kan införa krav på cykelparkeringar

Publicerad torsdag, 24 maj 2018, 12:44 av Björn Smitterberg

Sedan många år finns en så kallad parkeringsnorm som anger hur många parkeringsplatser för bilar det skall finnas vid bostäder, arbetsplatser och butiker. Här föreslås nu att antalet parkeringsplatser minskas för bilar – men i stället tillkommer en ny norm för cyklar.

Den nu gällande normen anses av politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) var otidsenlig och därför har tjänstemännen fått komma med förslag på modernisering.

Den nya normen för bilar är något lägre än hittills, samtidigt som normen skall ses mer som en inriktning och kunna prövas i fall till fall. Särskilt anges behovet av parkeringsplatser vid vårdcentraler och äldreboenden vara svåra att beräkna generellt.

När det gäller cykelparkering införs en norm på 2,5 platser per lägenhet vid bostäder. Dock nämns inte barnvagnar.

I övrigt är normen beräknad per tusen kvadratmeter yta. Sålunda skall det vid kontor finnas 10-20 platser per tusen kvadratmeter kontorsyta, handeln ska ha mellan 20 och 30 per tusen kvadratmeter.

Förslaget ska nu tas upp för överläggningar i SBN de närmaste veckorna.