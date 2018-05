Så här sänder TV fotbolls-VM

Om ett par veckor inleds VM i fotboll. Det är ett stort evenemang som därför delas mellan TV-stationerna SVT, TV4 och C-more.

Här är alla TV-tider för evenemanget.

I princip kan sägas att SVT och TV4 delar upp matcherna sins emellan, medan C More visar alla som TV4 visar.

För de svenska fansen blir Sveriges match mot de regerande världsmästarna Tyskland 23 juni klockan 20 i TV4 en riktig midsommardagshöjdare.

TV4 och SVT kommer att sända 32 matcher vardera. Även antalet slutspelsmatcher är jämnt fördelade. 4 åttondelsfinaler, 2 kvartsfinaler och 1 semifinal vardera.

Alla TV-tider under VM-slutspelet

Tidsangivelserna för TV4 och C More gäller för studiostart. För SVT är det matchtider nedan.

Torsdag 14 juni, klockan 17.00, Ryssland – Saudiarabien, SVT

Fredag 15 juni, klockan 13.00, Egypten – Uruguay, TV4/C More

Fredag 15 juni, klockan 17.00, Marocko – Iran, SVT

Fredag 15 juni, klockan 20.00, Portugal – Spanien, SVT

Lördag 16 juni, klockan 12.00, Frankrike – Australien, SVT

Lördag 16 juni, klockan 15.00, Argentina – Island, SVT

Lördag 16 juni, klockan 17.30, Peru – Danmark, TV4/C More,

Lördag 16 juni, klockan 20.30, Kroatien – Nigeria, TV4/C More,

Söndag 17 juni, klockan 13.30, Costa Rica – Serbien, TV4/C More,

Söndag 17 juni, klockan 16.30, Tyskland – Mexiko, TV4/C More,

Söndag 17 juni, klockan 20.00, Brasilien – Schweiz, SVT

Måndag 18 juni, klockan 14.00, Sverige – Sydkorea, SVT

Måndag 18 juni, klockan 17.00, Belgien – Panama, SVT

Måndag 18 juni, klockan 19.30, Tunisien, England, TV4/C More,

Tisdag 19 juni, klockan 13.40, Colombia – Japan, TV4/C More,

Tisdag 19 juni, klockan 17.00, Polen – Senegal, SVT

Tisdag 19 juni, klockan 20.00, Ryssland – Egypten, SVT

Onsdag 20 juni, klockan 14.00, Portugal – Marocko, SVT

Onsdag 20 juni, klockan 16.30, Uruguay – Saudiarabien, TV4/C More,

Onsdag 20 juni, klockan 19.30, Iran – Spanien, TV4/C More,

Torsdag 21 juni, klockan 13.30, Danmark – Australien, TV4/C More,

Torsdag 21 juni, klockan 16.30, Frankrike – Peru, TV4/C More,

Torsdag 21 juni, klockan 19.30, Argentina – Kroatien, TV4/C More,

Fredag 22 juni, klockan 14.00, Brasilien – Costa Rica, SVT

Fredag 22 juni, klockan 17.00, Nigeria – Island, SVT

Fredag 22 juni, klockan 20.00, Serbien – Schweiz, SVT

Lördag 23 juni, klockan 14.00, Belgien – Tunisien, SVT

Lördag 23 juni, klockan 16.30, Sydkorea – Mexiko, TV4/C More,

Lördag 23 juni, klockan 19.30, Tyskland – Sverige, TV4/C More,

Söndag 24 juni, klockan 14.00, England – Panama, SVT

Söndag 24 juni, klockan 16.30, Japan – Senegal, TV4/C More,

Söndag 24 juni, klockan 19.30, Polen – Colombia, TV4/C More,

Omgång 3

Måndag 25 juni, klockan 15.00, Uruguay – Ryssland, TV4/C More,

Måndag 25 juni, klockan 15.50, Saudiarabien – Egypten, Sportkanalen/ C More,

Måndag 25 juni, klockan 20.00, Iran – Portugal, SVT

Måndag 25 juni, klockan 20.00, Spanien – Marocko, SVT

Tisdag 26 juni, klockan 16.00, Danmark – Frankrike, SVT

Tisdag 26 juni, klockan 16.00, Australien – Peru, SVT

Tisdag 26 juni, klockan 19.50, Nigeria – Argentina, Sportkanalen/C More,

Tisdag 26 juni, klockan 19.00, Island – Kroatien, TV4/C More,

Onsdag 27 juni, klockan 16.00, Sydkorea – Tyskland, SVT

Onsdag 27 juni, klockan 16.00, Mexiko – Sverige, SVT

Onsdag 27 juni, klockan 19.00, Serbien – Brasilien, TV4/C More,

Onsdag 27 juni, klockan 19.50, Schweiz – Costa Rica, Sportkanalen/C More,

Torsdag 28 juni, klockan 15.00, Japan – Polen, TV4/C More,

Torsdag 28 juni, klockan 16.00, Senegal – Colombia, TV4/C More,

Torsdag 28 juni, klockan 20.00, England – Belgien, SVT

Torsdag 28 juni, klockan 20.00, Panama – Tunisien, SVT

Åttondelsfinaler (matchnummer, datum, tid, grupp-placering)

50, Lördag 30 juni, klockan 15.00, 1C – 2D, TV4/C More,

49, Lördag 30 juni, klockan 20.00, 1A – 2B, SVT

51, Söndag 1 juli, klockan 16.00, 1B – 2A, SVT

52 Söndag 1 juli, klockan 19.00, 1D – 2C, TV4/C More,

53, Måndag 2 juli, klockan 15.00, 1E – 2F, TV4/C More,

54, Måndag 2 juli, klockan 20.00, 1G – 2H, SVT

55, Tisdag 3 juli, klockan 16.00, 1F – 2E, SVT

56, Tisdag 3 juli, klockan 19.00, 1H – 2G, TV4/C More,

Kvartsfinaler (matchnummer, datum, tid, match-placering)

57, Fredag 6 juli, klockan 16.00, W49 – W50, SVT

58, Fredag 6 juli, klockan 19.00, W53 – W54, TV4/C More,

60, Lördag 7 juli, klockan 15.00, W55 – W56, TV4/C More,

59, Lördag 7 juli, klockan 20.00, W51 – W52, SVT

Semifinaler (matchnummer, datum, tid, match-placering)

61, Tisdag 10 juli, klockan 20.00, W57 – W58, SVT

62, Onsdag 11 juli, klockan 19.00, W59 – W60, TV4/C More,

Medaljmatcher (matchnummer, datum, tid, match-placering)

63, Lördag 14 juli, klockan 15.00, BRONSMATCH, L61 – L62, TV4/C More,

64, Söndag 15 juli, klockan 17.00 FINAL, W61 – W62, SVT