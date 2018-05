Debatt: Är du beredd på strömavbrottet?

Publicerad onsdag, 23 maj 2018

Moderata kvinnor ifrågasätter hur beredda vi är på en kris, kanske något så enkelt som ett strömavbrott?

När strömmen går behöver man vara förberedd

Det är först när strömmen går som man inser hur sårbar man är, och då vill det till att vara förberedd. Det krävs ganska lite för att klara ganska mycket. Att alltid ha vatten på flaska för nödsituationer, att ha kontanter och konserver är en bra bas. Det talas mycket om det kontantfria samhället vilket är en farlig väg att gå. När en stad, land eller ö är strömlöst så är kontanterna ditt enda sätt att kunna handla. Det går ej att ta ut pengar i en uttagsautomat, swisha eller betala med kort. Det är än mer sårbart när man funderar på att flytta sedeltillverkningen till Malta med en ansvarig som har mycket arbete tillsammans med ryska affärsmän. Alla möjligheter av handel med kort omöjliggörs i ett strömlöst samhälle, om då sedlar tar slut och tillverkningen ligger utomlands är vi ännu värre ute. Storstäder är mer sårbara än landsbygd då samhället är uppbyggt på att vi ska ha så liten lagerhållning som möjligt då det är kostnadseffektivt. Detta är oerhört sårbart och vi moderatkvinnor anser att samhället och medborgaren måste vara förberedd på en kris. Men när strömmen går och vatten i vattenkranen ej fungerar så kommer vatten och övrig dryck sälja slut på några timmar. Alla hushåll bör ha ett krispaket där det ingår vatten, konserver, kontanter, mediciner etc.

En sådan sak som att komma åt mediciner om apoteken ej har ström är en omöjlighet, och stå utan en livsviktig medicin kan vara förödande. Man bör ha ett lager med extra mediciner för att säkerställa sin egen försörjning. Men för att samhällstesurserna ska i möjligaste mån säkerställas vill vi i moderatkvinnorna att medborgare krisplaceras. Krisplacering kommer ej skilja sig nämnvärt från en krigsplacering. En krisplacering ska vara frivillig för svenska medborgare från 16 års ålder. De ska då kunna anmäla sitt intresse där de redogör för sin kompetens, vad de kan bidra med etc. De ska vara en resurs för professionen så de inom professionen kan fokusera på det som är akut. Vid en ev skogsbrand så kan då en krisplacerad hjälpa till att köra förnödenheter, leda grupp för att hjälpa civilister från det drabbade området, forsla bort djur som måste evakueras mm. Genom att ha krisplacerade människor som en ev myndighet har registrerat och vet deras kompetens, körkort, ledarskapskunskaper, språkkunskaper gör att de kan ringa in rätt människor att avlasta professionen. Detta tror vi moderatkvinnor är en rimlig väg att gå med tanke på att det är förändringar både i samhällsutsatthet genom cyberattacker av främmande statsmakt samt att saker som att vattenståndet ökar, vädret är nyckbart och översvämningar sker varje år. När Antonio Guterres, FN generalsekteterare tidigare i år höll ett tal så sa han att det största hotet vi står inför är ett cyberkrig då cyberkrigsföring mellan länder redan finns. Med det innebär det att all ström, kommunikation, infrastruktur samt bränsleförsörjning slås ut. Vi har ej tillräckligt stora dieselreserver för att klara oss ett längre tag. När dieseln är slut så har flertalet av ambulanser 3h som de kan köra, sedan står ambulansen still. Samhälle har blivit mycket mer sårbart genom att vi använder datorer till nästan allt. Mindre känt är att alla lager numera är minimala. Det innebär att förnödenheter som mat och medicin vid en kris kan ta slut efter bara någon dag, efter tre dagar så tar textilierna slut på sjukhus, vilket innebär att du ej kan hålla hygienen eller byta kläder på de som behöver byta. Detta är mycket allvarligt och kan ge allvarliga infektioner. Dag ett så stänger apotek pga att mediciner tagit slut.

Detta är allvarligt, men hanterbart i viss mån om du som medborgare gör det yttersta för att ordna din egen självförsörjning under 7 dagar. Detta är för den egna säkerheten då samhället ej kommer ha möjlighet att hjälpa alla utan måste fokusera på det mest akuta.

Så frågan är.

Är Du förberedd på det oförutsedda?

Åsa Wackelin, ordf civilförsvar och krisberedskap moderatkvinnorna Riks

Elin Olsson (M) Götene