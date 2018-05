Här finns liv – en resa i hållbar utveckling

Publicerad lördag, 19 maj 2018, 12:05 av Mikael Ingebäck

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle satsar stor på utställning för att nå, nås och förstås av en allmänhet som behöver rusta upp i kampen för social och miljömässig hållbarhet. Utgångspunkten är vackra Läckö och Viktoriahuset.

Kommunikationsprojektet Här finns liv, som varit igång under någon vecka har för avsikt att lyfta fram hållbarhetsaktiviteter i biosfärområdet som täcker Mariestad, Lidköping och Götene. Det är tänkt att innefatta såväl kommun, näringsliv och privatpersoner. Alla initiativtagare till projekt för hållbar samhällsutveckling är under den vandrande utställningen mer än välkomna att tillsammans med biosfärområdet samskapa och utveckla idéer.

En snidad fisk i förgrunden till vackra Läcköslott i vårskrud. Den är ett av åtta djur som finns längs gångstigen i Superkraft-spelet som pågår i samband med utställningen Här finns liv.

I utställningens utvecklingsfas funderades det mycket på hur den skulle kunna göras annorlunda och lekfull samtidigt som den skulle kännas angelägen och up to date. Med anledning av detta kontaktades Lars Vipsjö på Skövde högskolas utbildning för app- och spelutveckling. Resultatet blev två spel för smartphone och padda.

Kartspelet finns i Viktoriahusets konferenssal och utgår i från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Spelet består av en sex meter lång karta som är målad av Veronika Jensen och föreställer biosfärområdet. Spelaren riktar enhetens kamera mot ett av de sjutton målen som finns illustrerad under kartan och då ställs en fråga i ämnet. Den är i sin tur knuten till en lokal företeelse som då skall hittas på kartan. Hittar spelaren den geografiska positionen kommer en informationsruta upp som också fungerar som nyckel till att gå vidare i spelet.

Sofia Gullbrand är processledare mot näringslivet och hållbar samhällsutveckling på UNESCO:s biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Även om det går att slå knut på tungan med den meningen så är Sofia desto tydligare kring uppdraget och utställningen.

Superkraft-spelet som finns runt en 1,4 km lång slinga vid Läckö slott har en mer personlig karaktär. Här matchas spelarens personlighet med olika djurs karaktärsdrag under en lekfull och lärorik tur på vackra sommarstigar. När alla åtta djur infångats så kommer resultatet fram om vem man egentligen är och vilket djur man är mest lik. Även detta görs via app med smartphone eller padda. Reportern är för övrigt en glad lax!

– Det är viktigt att lyfta fram stora tunga ämnen på ett kul sätt. Vi vill visa hur vi jobbar med hållbarhet lokalt och försöker genom Här finns liv att engagera människor i alla åldersgrupper till att agera i samarbete kring dessa oerhört viktiga frågor, Säger Sofia Gullbrand, som jobbar hårt med biosfärområdet och antagligen är en arbetsmyra.

Läckö slott har anammat Här finns liv och ställer ut Biosfärens mönster från Svenskt tenn och Beijerintitutet inne på slottet. konstnärerna Eric Ericson, Jesper Waldersten, Liselott Watkins och Stina Wirsén tolkade centrala begrepp och insikter från Beijerinstitutets forskning. Be a tree and you will see av Jesper Waldersten.

100.000 unika besökare gästar Läckö med Viktoriahuset under ett år. Det i kombination med den omgivande naturen gör platsen mitt i skärgården given som utställningen geografiska nav.

Utställningen pågår året ut för att sedan ge sig ut på turne till olika bibliotek och skolor inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.