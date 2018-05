Skaraborgslagen som tävlar att bli bästa UF-företag

Publicerad onsdag, 16 maj 2018, 07:16 av Redaktionen

I två dagar är det i dag och i morgon SM i ung företagsamhet på Älvsjömässan i Stockholm. Skaraborg representeras av 8 företag som tog hem priser på den regionala mässan i mars.

SM-truppen har under två träffar på Sparbanken Skaraborg förberett sig inför SM. Både genom att träffa rådgivare och mentorer för feedback och finslipning, men också teambuilding för att få ihop truppen inför SM.

Under Sm-dagarna väntar två intensiva mässdagar fyllda med besökare från hela landet. Här får företagen chans att prata med kunder och sälja sina produkter och tjänster. Samtidigt pågår tävlingarna för fullt. På onsdagen kl 12.45 beger sig Learn & Grow in till Juryn för tävlingskategorin Årets UF-företag där de får 4 minuter på sig att presentera sitt företag. De fyra bästa företagen får sedan presentera på stora scenen under galamiddagen på torsdagskvällen.